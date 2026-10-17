ITM Power verliert an Boden: Diese Risiken beschäftigen die Anleger

Die konkreteste Kontroverse betrifft die Qualität der erwarteten Zahlen. Einige Teilnehmer gehen davon aus, dass eine veränderte Umsatzrealisierung Erlöse früher sichtbar macht. Daraus leiten sie gute Chancen auf einen überzeugenden Abschluss ab. Andere halten dagegen: Sollten Umsätze aus dem Folgejahr vorgezogen worden sein, könnte zwar das abgeschlossene Geschäftsjahr besser aussehen, der nächste Ausblick aber schwächer ausfallen. Eine solche Umstellung und ihre Auswirkungen sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt.

Die ITM Power-Aktie verlor in der vergangenen Woche 2,1 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wurde dennoch intensiv über eine mögliche operative Wende diskutiert: 75 relevante Beiträge von 19 Nutzern an sieben Tagen zeigen den Gesprächsbedarf. Im Mittelpunkt standen die von der Community für Montag erwarteten Jahreszahlen und die Frage, ob mögliche Verbesserungen belastbares Wachstum zeigen oder teilweise auf vorgezogenen Umsatzbuchungen beruhen.

Diese Unterscheidung ist wichtiger als die mehrfach geäußerte Hoffnung auf einen Kurssprung. Ein zeitlich verschobener Umsatz wäre für sich genommen noch kein Beleg für zusätzliche Nachfrage. Auch die Behauptung, sämtliche negativen Entwicklungen seien bereits eingepreist, bleibt eine unbelegte Einschätzung. Aus dem Kursrückgang lässt sich umgekehrt ebenso wenig ableiten, dass einzelne Marktteilnehmer bereits schlechte Nachrichten kennen.

Auf der positiven Seite verweist die Community wiederholt auf mögliche Großprojekte. Diskutiert werden eine Zusammenarbeit mit Rheinmetall, eine potenzielle Hydropulse-Anlage sowie Elektrolyseure für RWE. Befürworter sehen darin Perspektiven für größere Bestellvolumina und eine stärkere industrielle Nutzung von Wasserstoff. Die genannten Projektstände und Größenordnungen sind hier allerdings nur Angaben aus dem Forum, keine unabhängig bestätigten Tatsachen.

Das nachvollziehbarste Gegenargument lautet, dass Kooperationen und Projektideen noch keine umsatzwirksamen Bestellungen ersetzen. Selbst grundsätzlich optimistische Teilnehmer rechnen mit Zeitbedarf für Genehmigungen, Anschlüsse und Leitungen. Zudem bleibt in der Diskussion offen, welche Rolle ITM gegenüber anderen Anbietern bei möglichen standardisierten Anlagen übernehmen könnte. Entscheidend wären daher belastbare Angaben zu Aufträgen, Lieferzeiten und Erlösen statt bloßer Partnerschaftsfantasie.

Montag im Fokus, Wochenextreme als Kursmarken

Für die kommende Woche richtet sich der Blick auf die im Forum für den 19. Oktober erwartete Zahlenvorlage und einen dort angekündigten Austausch mit Investor Relations. Beide Termine sind im geprüften Material nicht bestätigt. Inhaltlich stehen der nächste Umsatzausblick, mögliche Buchungseffekte und konkrete Projektfortschritte im Vordergrund. Kursseitig bilden 1,012 Pfund am Wochenhoch den Widerstand und 0,881 Pfund am Wochentief die Unterstützung. Das zuletzt mit dem 0,9-Fachen des Wochenschnitts leicht unterdurchschnittliche Handelsvolumen liefert bislang kein Signal erhöhter Handelsaktivität.

ITM Power Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -2,1 % Wochenhoch / Wochentief 1,012000£ / 0,881000£ KGV (Vorjahr) -4,43 Marktkapitalisierung 753,01 Mio.GBP

Stand: 17.10.2026, 19:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,012000£ und das Wochentief bei 0,881000£ die zunächst wichtigsten Marken.