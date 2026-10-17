Nach dem Rückschlag bei Netlist: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert

Die zuversichtliche Seite sieht in den im Forum beschriebenen Vereinbarungen mit Samsung und Micron einen möglichen Wendepunkt. Wiederkehrende Zahlungen könnten nach dieser Einschätzung die Finanzierung stabilisieren und die Abhängigkeit von langwierigen Patentprozessen verringern. Mehrere Beiträge argumentieren zudem, ein Vergleich müsse am Prozessrisiko gemessen werden, nicht allein an den Gewinnen der Gegenseite. Die dort geschilderten Rückschläge bei Patententscheidungen hätten Netlists Verhandlungsspielraum nach Ansicht dieser Teilnehmer begrenzt.

Die Netlist-Aktie verlor auf Wochensicht 9,4 Prozent – während die Community intensiv darüber stritt, wie viel wirtschaftlicher Wert in den diskutierten Lizenzvereinbarungen steckt. Im wallstreetONLINE-Forum standen sich vor allem zwei Lesarten gegenüber: mehr Planungssicherheit durch Einigungen mit Speicherherstellern oder zu hohe Erwartungen an künftige Gewinne. 79 relevante Beiträge von 18 Nutzern an sieben Tagen zeigen, wie stark diese Frage die Diskussion prägte.

Damit ist die Zustimmung zu den Abschlüssen keineswegs uneingeschränkt. Kritiker halten einen Teil der Erwartungen bereits für eingepreist und verweisen auf den Unterschied zwischen einem hohen Vertragsvolumen und sofort verfügbarer Liquidität. Besonders konkret fällt die Kritik an den kursierenden Bewertungsmodellen aus: Einmalzahlungen würden teilweise mit laufenden Erlösen vermischt, hohe Nettomargen ohne belastbare Herleitung angesetzt und mögliche zusätzliche Aktien nicht ausreichend berücksichtigt. Lizenzumsatz ist zudem nicht automatisch Gewinn; auch Forschung, Verwaltung und Rechtsberatung müssen finanziert werden.

SK Hynix bildet einen weiteren Schwerpunkt. Optimistische Teilnehmer erwarten eine Folgevereinbarung mit zusätzlichen Lizenzzahlungen. Andere halten sowohl deren Höhe als auch den Zeitpunkt einer Mitteilung für offen. Auch die diskutierte Lieferabhängigkeit bleibt umstritten: Eine im Forum angeführte Beschaffungsmöglichkeit bei Samsung könnte sie nach Einschätzung mehrerer Teilnehmer mindern. Ein Einkaufsrecht wäre jedoch weder garantierter Umsatz noch eine automatische Lieferung.

Zusätzliche Fantasie liefern Beiträge über eine mögliche Ausweitung des Lizenzgeschäfts auf Kingston sowie über neue LIGHTNING-Speichermodule für KI-Anwendungen. Daraus leitet ein Teil der Community Chancen jenseits bestehender Vereinbarungen ab. Die genannten Rechts- und Produktentwicklungen sind hier jedoch nicht unabhängig bestätigt. Ob daraus relevante Einnahmen entstehen, bleibt ebenso offen wie der wirtschaftliche Erfolg eigener Produkte.

Nächste Woche zählt die Bestätigung

Im Fokus stehen nun belastbare Neuigkeiten zu SK Hynix, mögliche Bestätigungen der diskutierten Kingston-Klage und Hinweise zur Vermarktung eigener Speicherprodukte. Ein gesicherter Veröffentlichungstermin für die kommende Woche liegt nicht vor. Am Kurs bleiben 5,54 US-Dollar als Unterstützung am Wochentief und 6,385 US-Dollar als Widerstand am Wochenhoch entscheidend. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt nur beim 0,4-Fachen des Wochenschnitts. Bei einem Ausbruch aus dieser Spanne wäre deshalb besonders wichtig, ob auch die Handelsaktivität anzieht.

Netlist Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -9,4 % Wochenhoch / Wochentief 6,385$ / 5,54$ KGV (Vorjahr) -11,11 Marktkapitalisierung 233,73 Mio.USD

Stand: 17.10.2026, 20:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,385$ und das Wochentief bei 5,54$ die zunächst wichtigsten Marken.