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    Der Absturz erschüttert Anleger

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    Assembly Biosciences bricht 13,4 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

    Die Assembly Biosciences-Aktie brach in dieser Woche um 13,4 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Der Absturz erschüttert Anleger - Assembly Biosciences bricht 13,4 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Assembly Biosciences hat mit einem Wochenverlust von 13,4 Prozent eine intensive Debatte im wallstreetONLINE-Forum ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob eine mögliche Übernahme durch Gilead näher rückt oder ob die Community ihre Erwartungen erneut zu hoch angesetzt hat. 68 relevante Beiträge von neun Nutzern an sechs Tagen zeigen, wie stark das Thema beschäftigt. Die Kursspanne zwischen 17,90 und 21,85 Euro bildete den Hintergrund einer zunehmend skeptischen Diskussion.

    Muss Gilead handeln – oder kann der Partner warten?

    Das wichtigste Argument der optimistischen Seite ist eine erwartete Zahlung von 75 Millionen US-Dollar durch Gilead. Mehrere Beiträge verknüpfen sie mit einer Verlängerung der Forschungskooperation und einer nach ihrer Darstellung verstrichenen Kündigungsfrist. Eine Bestätigung dieser Zahlung enthalten die bereitgestellten geprüften Informationen jedoch nicht. Für die Befürworter würde der Mittelzufluss die Finanzierung absichern und den Druck mindern, einem niedrigen Übernahmeangebot zuzustimmen.

    Daran knüpft die Einschätzung an, Assembly könne seine Entwicklung noch mehrere Jahre finanzieren. Einzelne Beiträge nennen einen finanziellen Spielraum bis mindestens 2029, bei weiteren Zahlungen sogar darüber hinaus. Auch das bleibt eine Einschätzung der Community. Der nachvollziehbare Kern des Arguments: Eine stärkere Liquiditätsposition könnte dem Unternehmen mehr Zeit und Verhandlungsmacht verschaffen. Ob daraus tatsächlich ein höherer Kaufpreis oder überhaupt ein Angebot folgt, ist offen.

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    Die Gegenseite bestreitet vor allem den vermeintlichen Zeitdruck für Gilead. Wiederholt wird argumentiert, der Partner könne die Kooperation fortsetzen, statt mit einer vollständigen Übernahme sämtliche klinischen Risiken zu übernehmen. Erwartete Vorteile aus der Pipeline seien nicht mit gesicherten Zulassungen oder Umsätzen gleichzusetzen. Damit richtet sich die Kritik weniger gegen jede Übernahmechance als gegen die Vorstellung, ein Abschluss müsse unmittelbar bevorstehen.

    Besonders deutlich wird die Ernüchterung an zuvor verbreiteten Prognosen für Mitte Oktober. Im Forum wird ein angebliches Vertragsfenster um den 15. Oktober diskutiert, aus dem einige Anleger einen nahen Übernahmetermin abgeleitet hatten. Andere sehen gerade darin das Problem: Vertragliche Fristen allein belegen weder laufende Kaufverhandlungen noch einen Abschluss. Wiederkehrende Terminprognosen verlieren in der Debatte erkennbar an Überzeugungskraft.

    Zusätzlichen Unmut erzeugt die von mehreren Teilnehmern als zurückhaltend empfundene Unternehmenskommunikation. Vermutungen über Verkäufe institutioneller Anleger, Shortpositionen oder Warrants liefern dagegen keine belegte Erklärung für den Kursrückgang. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,4-Fachen des Wochenschnitts; über die Motive der Verkäufer sagt das nichts aus.

    In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf das im Forum für den 24. Oktober genannte HSV-Event. Der Termin ist in den geprüften Angaben nicht bestätigt. Relevant wären belastbare Informationen zur Kooperation, zur erwarteten Zahlung oder zur klinischen Entwicklung. Kursseitig markieren 17,90 Euro die Unterstützung und 21,85 Euro den Widerstand am Wochenhoch.

    Assembly Biosciences Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -13,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 21,85€ / 17,90€
    KGV (Vorjahr) -61,84
    Marktkapitalisierung 364,86 Mio.EUR

    Stand: 17.10.2026, 21:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 21,85€ und das Wochentief bei 17,90€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Assembly Biosciences

    -2,29 %
    -13,43 %
    -22,26 %
    -22,09 %
    -26,26 %
    +118,00 %
    -46,28 %
    -87,56 %
    ISIN:US0453962070WKN:A402CB
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    Zur Assembly Biosciences Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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