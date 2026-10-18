?????-???-?????? ??? ?????: flatexDEGIRO SE

Erst der Rücktritt, jetzt der Rückkauf

Am Donnerstag hat flatexDEGIRO ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 100 Mio.€ angekündigt, doppelt so groß wie das im Mai 2025 abgeschlossene Programm über 50 Mio.€. Der Start hängt von der Genehmigung der BaFin ab, Laufzeit, Stückzahl und Verwendungszweck nennt die Ad-hoc-Mitteilung nicht. Bei einem Kurs um 25,50€ entspräche das rechnerisch rund 3,6% der Aktien. Die Aktie legte zeitweise fast 9% zu.

Zuvor war der Kurs deutlich unter Druck geraten. Am 10. September, nach Börsenschluss, trat Aufsichtsratschef Hans-Hermann Lotter mit sofortiger Wirkung vom Vorsitz zurück, auch Martina Pfeifer gab ihren Rücktritt bekannt. Beide spätestens mit Wirkung zum 10. Oktober. Begründung: unterschiedliche Auffassungen zu wesentlichen Fragen der künftigen strategischen Ausrichtung. Welche Fragen das waren, sagte das Unternehmen nicht. Seitdem hat die Aktie knapp 26% an Wert verloren. Interimistisch führt Stefan Müller den Aufsichtsrat, am 13. Oktober wurde Prof. Dr. Katrin Löhr als neues Mitglied angekündigt.

Operativ läuft es 2026 gut. Im zweiten Quartal stieg das Konzernergebnis um 55% auf 61,3 Mio. €, der Umsatz um 26% auf 166,5 Mio.€, bei um 1% sinkenden Kosten. Im ersten Halbjahr lag das Konzernergebnis bei 115 Mio. €. Die Zahl der Transaktionen wuchs um 22% auf 21,9 Mio., der Nettozinsertrag um 20% auf 50,5 Mio. €, die Zahl der Kundendepots liegt bei 3,66 Mio. Das Kundenvermögen überschritt mit 108,3 Mrd.€ erstmals die Marke von 100 Mrd. €. Die Prognose wurde angehoben: Umsatz rund 650 Mio.€, Konzernergebnis 200-230 Mio. €. Das obere Ende, so CEO Oliver Behrens, setzt ein günstiges Marktumfeld voraus. Neue Mittelfristziele sollen im Februar 2027 folgen.

Hinzu kommt das Altersvorsorgedepot, das zum 1. Januar 2027 starten soll. flatexDEGIRO plant drei Varianten, darunter zwei Standarddepots und ein frei besparbares Flex-Depot. Beim Standarddepot Core nennt das Unternehmen 0€ Depotgebühr, 0€ Orderprovision für Sparpläne und Einmalanlagen und Produktkosten von maximal 0,07% p.a. ab dem sechsten Jahr, in den ersten fünf Jahren erstattet flatex diese Kosten. Behrens spricht im Call von bis zu 40 Millionen Berechtigten. Staatlich gefördert werden bis zu 540€ pro Jahr. Gleichzeitig dämpft er aber die Erwartung: Der Ergebnisbeitrag werde in den nächsten Jahren “almost invisible” sein.

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Rekordzahlen und eine angehobene Prognose treffen auf Unsicherheit über die strategische Richtung im Aufsichtsrat. Der Rückkauf ist ein klares Signal des Vorstands nach der Kursschwäche, steht aber noch unter dem Vorbehalt der BaFin-Genehmigung. Das Altersvorsorgedepot dürfte kurzfristig kein Ergebnistreiber sein, entscheidend wird, wie flatexDEGIRO sich ab 2027 im Wettbewerb um neue Kunden positioniert und wie dann die neuen Mittelfristziele ausfallen.

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