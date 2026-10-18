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    Podcast Glaser & Spang

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    Das sind unsere Konferenzfavoriten – 18 Aktien von AT&S bis Zalando im Check

    Wie ist die Stimmung bei deutschen und europäischen Unternehmen?

    Podcast Glaser & Spang - Das sind unsere Konferenzfavoriten – 18 Aktien von AT&S bis Zalando im Check

    In Folge 77 von Glaser & Spang berichten wir von der Baader Investment Conference 2026, die vom 21. bis 24. September in München stattfand. Vier Konferenztage, 230 Unternehmen, mehr als 750 Investoren und rund 3.000 Gespräche: Wir waren beide vor Ort und teilen unsere wichtigsten Eindrücke aus Managementgesprächen.

     

    Wie ist die Stimmung bei deutschen und europäischen Unternehmen? Wo laufen die Geschäfte trotz des schwierigen Umfelds überraschend gut – und bei welchen Aktien sehen wir neue Chancen oder größere Fragezeichen?

     

    Wir sprechen über Redcare Pharmacy nach der Prognoseanhebung, Bechtle und GFT im IT-Markt sowie unsere Konferenzfavoriten DEUTZ und AT&S. Weitere Themen sind der mögliche Turnaround bei Gerresheimer, das starke Defense-Geschäft von Hensoldt, Vincorion und Cicor, Westwings Wachstum gegen den Konsumtrend sowie die Perspektiven von Zalando. Bei ams OSRAM geht es um Datacenter, Robotik und Smart Glasses. Außerdem ordnen wir MLP, DO & CO, Fielmann, Sixt, Ottobock und Elmos ein.

     

    Am 17. und 18. Oktober finden im Munich Urban Colab die Baader Trading Days für Privatanleger statt. Programm und kostenlose Anmeldung: https://www.baadertrading.de/baader-trading-days

     

     

    Zum Video-Ausschnitt gelangen Sie hier

    Als Audio auch auf Spotify zu finden

     

    Hinweis: Diese Folge wird von der Baader Bank unterstützt. Die Inhalte sind unabhängig von der Baader Bank entstanden. Die Baader Bank hatte keinen redaktionellen Einfluss.

     

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    Disclaimer & Risikohinweis:

    Die Inhalte dieses Videos dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzen keine individuelle Finanzberatung. Die im Video geäußerten Meinungen spiegeln lediglich die persönliche Einschätzung der Sprecher wider und können sich jederzeit ändern.

    Investitionen in Aktien, ETFs oder andere Finanzprodukte sind mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen können. Jeder Zuschauer und jede Zuschauerin sollte eigene Recherchen anstellen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch nehmen, bevor finanzielle Entscheidungen getroffen werden.

    Der Kanalbetreiber übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die bereitgestellten Informationen entstehen könnten.

    Hinweis: Zum Zeitpunkt der Aufnahme können die im Video besprochenen Wertpapiere von den Sprechern gehalten werden. Dies kann potenzielle Interessenkonflikte mit sich bringen.

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    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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    Podcast Glaser & Spang Das sind unsere Konferenzfavoriten – 18 Aktien von AT&S bis Zalando im Check In Folge 77 von Glaser & Spang berichten wir von der Baader Investment Conference 2026, die vom 21. bis 24. September in München stattfand. Vier Konferenztage, 230 Unternehmen, mehr als 750 Investoren und rund 3.000 Gespräche.
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