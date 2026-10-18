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    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung

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    Absturz bei Almonty Industries: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse

    Nach einem Wochenverlust von 16,2 Prozent steht Almonty Industries massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung - Absturz bei Almonty Industries: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse
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    Ein Wochenverlust von 16,2 Prozent hat die Almonty-Industries-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum intensiven Streitthema gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, wann aus den Erwartungen an die südkoreanische Sangdong-Mine nachweisbare Lieferungen, Umsätze und Gewinne werden. Zwischen 11,88 US-Dollar im Wochenhoch und 9,36 US-Dollar im Tief prallten langfristige Zuversicht und wachsende Ungeduld aufeinander.

    Sangdong: Reicht der Lieferstart für neues Vertrauen?

    Die nachvollziehbarste positive Argumentation der Community verbindet den erwarteten Produktionshochlauf mit den Absatzchancen für Wolfram außerhalb Chinas. Mehrere Beiträge sehen Almonty in einer günstigen Ausgangslage, um von einem steigenden westlichen Versorgungsbedarf zu profitieren. Die dabei angeführten Exportbeschränkungen, Abnahmeverträge und Wettbewerbsvorteile sind allerdings Angaben aus dem Forum und durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht bestätigt.

    Besonders viel Gewicht erhält die erste Verschiffung aus Sangdong. Für die optimistische Seite wäre sie der entscheidende Schritt vom Minenprojekt zum laufenden Geschäft: Erst eine funktionierende Lieferkette könne die Grundlage für wiederkehrende Erlöse schaffen. Einzelne Beiträge nennen eine Schiffsbuchung für den 24. Oktober und einen bereits laufenden Anlagenbetrieb. Auch diese konkreten Angaben bleiben hier unbestätigte Community-Aussagen, selbst wenn sie im Forum als gesichert dargestellt werden.

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    Bemerkenswert ist, dass sich Zuversicht und Skepsis an einem Punkt treffen: Eine Lieferung allein ersetzt noch keinen belastbaren Ergebnisnachweis. Auch grundsätzlich positiv gestimmte Teilnehmer erwarten eine nachhaltige Neubewertung erst dann, wenn Quartalsberichte entsprechende Umsätze und Erträge zeigen. Weitere Vorhaben wie Sangdong 2 oder ein Produktionsanlauf bei Los Santos werden als mögliche Wachstumstreiber genannt, sind in dieser Diskussion aber Erwartungen, keine gesicherten Fortschritte.

    Die kritische Seite konzentriert sich auf aus ihrer Sicht verspätete Lieferungen und eine Kommunikation, die hohe Erwartungen geweckt habe. Mehrfach wird gefordert, Verzögerungen nachvollziehbar zu erklären und Mengen sowie Zeitpläne zu konkretisieren. Die Sorge dahinter: Wenn operative Fortschritte länger auf sich warten lassen als erhofft, könnte weiteres Vertrauen verloren gehen. Spekulationen über zusätzliche monatelange Verzögerungen liefern dagegen keinen belastbaren Zeitplan.

    Auch die Bewertung erhöht den Bedarf an Belegen. Einer Marktkapitalisierung von 2,52 Milliarden US-Dollar steht ein negatives Vorjahres-KGV von minus 20,62 gegenüber. Daraus lässt sich kein positives Gewinnmultiple als Bewertungsanker ableiten. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,6-Fachen des Wochenschnitts; es belegt weder eine Bodenbildung noch eine bevorstehende Trendwende.

    Die nächste Woche braucht konkrete Antworten

    Im Forum richtet sich der Blick auf einen für Montag um 15 Uhr deutscher Zeit genannten Investor Day; unabhängig bestätigt ist dieser Termin in den vorliegenden Angaben nicht. Entscheidend wären überprüfbare Aussagen zu Lieferstatus, Produktionsmengen und dem weiteren Hochlauf. Kursseitig bilden 9,36 US-Dollar die Unterstützung und 11,88 US-Dollar den Widerstand. Ob diese Marken halten oder überwunden werden, dürfte auch davon abhängen, ob neue Informationen die Lücke zwischen Wachstumserwartung und Geschäftsnachweis verkleinern.

    Almonty Industries Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -16,2 %
    Wochenhoch / Wochentief 11,88$ / 9,36$
    KGV (Vorjahr) -20,62
    Marktkapitalisierung 2,52 Mrd.USD

    Stand: 18.10.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 11,88$ und das Wochentief bei 9,36$ die zunächst wichtigsten Marken.

    Almonty Industries

    -2,69 %
    -16,09 %
    -28,05 %
    -28,28 %
    +5,54 %
    +849,59 %
    +502,68 %
    +746,38 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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