ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) gibt Schließung des Orderbuchs für Finanzierung bekannt

Vancouver, BC, 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Orderbuch für seine nicht brokervermittelte Privatplatzierung im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (wie nachstehend definiert) geschlossen hat. Im Rahmen dieser Finanzierung beabsichtigt das Unternehmen, durch die Ausgabe von bis zu 10.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 $ zu erzielen (die „Privatplatzierung“). Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angebotenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist.

Die Privatplatzierung wurde von einem strategischen Investor aus dem Bergbausektor vollständig gezeichnet.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss der Privatplatzierung eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Antimonprojekt Bald Hill sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange können Vermittlungsprovisionen gezahlt werden.

Der Abschluss der Privatplatzierung ist für den oder um den 21. Oktober 2026 vorgesehen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen und gemäß National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) richtet sich die Privatplatzierung im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die „Listed Issuer Financing Exemption“) an Käufer mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Quebec. Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angebotenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen keiner Haltefrist.