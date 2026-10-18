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    Lufthansa will TAP komplett übernehmen – während Eurowings sparen muss

    Lufthansa will TAP komplett übernehmen – während Eurowings sparen muss
    Foto: Daniel Bockwoldt - dpa

    Lufthansa will bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP nicht nur als Minderheitsinvestor einsteigen, sondern strebt inzwischen eine vollständige Übernahme an. Im Bieterwettstreit setzte sich der deutsche Konzern gegen Air France-KLM durch: Lissabon wählte Lufthansa als bevorzugten Partner für zunächst bis zu 49,9 Prozent der Staatsairline. Für den verbleibenden Anteil nennt die portugiesische Regierung ein Lufthansa-Angebot von 1,351 Milliarden Euro. Das Unternehmen schlägt dafür nach einem Bericht eine Kombination aus 863 Millionen Euro bar und fünf Prozent am erweiterten Lufthansa-Konzern vor; der Aktienanteil wird mit 488 Millionen Euro bewertet.

    Damit könnte Portugal zum zweitgrößten Lufthansa-Aktionär aufsteigen. Eine vollständige Übernahme wäre bis Mitte 2028 möglich, ist aber noch nicht vereinbart. Finanzvorstand Till Streichert bezeichnete den Vorschlag als unverbindlich; zudem braucht die Minderheitsregierung in Lissabon Unterstützung der Opposition. Die Sozialisten und die Partei Chega reagierten zurückhaltend. Die Airline bietet einen starken Zugang zu Brasilien und weiteren Märkten Lateinamerikas. Gemeinsam könnten beide Gesellschaften dort einen Marktanteil von rund 20 Prozent erreichen und Europas Verbindung zu der Region ausbauen.

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    Der Konzern kalkuliert mit jährlichen Synergien von bis zu 450 Millionen Euro, die bereits im ersten vollen Jahr nach dem Einstieg erreichbar sein sollen. Der strategische Nutzen wird jedoch teuer erkauft: Einschließlich Schulden wird TAP mit etwa 4,5 Milliarden Euro bewertet. Das entspricht ungefähr dem 6,7-Fachen des EBITDA und liegt deutlich über dem Branchenmittel von 3,2. Hinzu kommt das operative Risiko: TAP verbuchte im ersten Halbjahr 2026 einen Nettoverlust von 99,2 Millionen Euro, belastet vor allem durch höhere Treibstoffkosten.

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    Die Tochter Eurowings prüft Kurzarbeit für den Winter und verhandelt darüber mit der Bundesagentur für Arbeit. Wegen teuren Kerosins will sie ihr geplantes Flugprogramm um fünf Prozent kürzen. Weitere Maßnahmen sollen vorwiegend einzelne Frequenzen betreffen. In der Verwaltung wird ebenfalls gespart, die Weihnachtsfeier entfällt. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit kritisiert zugleich den geplanten TAP-Einstieg: Der Konzern könne nicht einerseits einen hohen Aufpreis für eine Minderheitsbeteiligung zahlen und andererseits Einschnitte bei Beschäftigten als alternativlos darstellen. Berlin und Lissabon sehen den Deal geostrategisch und erwarten engere Verbindungen nach Lateinamerika.

    Parallel prüft Lufthansa laut „Financial Times“ den Verkauf von Teilen ihrer IT-Sparte Lufthansa Systems. Banken seien eingeschaltet; ein mögliches Geschäft könnte nahezu eine Milliarde Euro umfassen. Die Überlegungen stünden allerdings am Anfang, eine Entscheidung sei nicht gefallen. Die möglichen Verkäufe und Einsparungen unterstreichen den finanziellen Spagat des Konzerns: Er will mit TAP seine globale Marktposition ausbauen, muss zugleich hohe Investitionen, Treibstoffkosten und die wirtschaftliche Entwicklung seiner Airlines bewältigen.



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