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    Batterien statt Gaskraftwerke? Studie sieht Millionen-Einsparung

    Batterien statt Gaskraftwerke? Studie sieht Millionen-Einsparung
    Foto: by-studio busse/yankushev - 43168967

    ### Batteriespeicher könnten Gaskraftwerke teilweise ersetzen

    Deutschlands Energiewende erhöht den Bedarf an flexibler Stromversorgung. Im ersten Halbjahr 2026 stammten laut Statistischem Bundesamt 59,1 Prozent der Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Windkraft und Photovoltaik bilden dabei die größten Beiträge. Bei sogenannten Dunkelflauten, wenn Sonne und Wind gleichzeitig wenig Strom liefern, setzt die Bundesregierung bislang vor allem auf neue, flexible Gaskraftwerke.

    Doch die Versorgungslücken könnten häufig kürzer sein als angenommen. Eine Untersuchung des Batteriespeicherentwicklers Field zufolge enden mehr als 95 Prozent der Engpässe innerhalb von 16 Stunden. Zwischen 82 und 87 Prozent dauern höchstens zehn Stunden; 44 bis 57 Prozent sind bereits nach weniger als vier Stunden vorbei. Das ist für die Kraftwerksplanung entscheidend: Speicher können Strom aufnehmen und bei kurzfristig hoher Nachfrage rasch wieder abgeben.

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    Auch die Kosten sprechen laut mehreren Analysen für Batterien. Wood Mackenzie kommt zu dem Ergebnis, dass Speicher mit vier Stunden Entladedauer in allen 43 untersuchten Märkten günstiger zur Deckung von Lastspitzen sind als offene Gasturbinen. Gasturbinen seien knapp, zudem schwankten die Gaspreise stark. Für Europa erwartet das Analysehaus bis 2031 einen Rückgang der Investitionskosten für schlüsselfertige Batteriespeicher um zwölf Prozent. 2026 waren die Kosten allerdings noch um etwa zwei Prozent gestiegen.

    Eine Modellrechnung von LCP Delta verdeutlicht den möglichen Förderunterschied in Deutschland: Ein Speicher mit zehn Stunden Entladedauer benötigt demnach durchschnittlich rund 31 Euro staatliche Unterstützung je Kilowatt und Jahr. Bei einem vergleichbaren Gas-und-Dampf-Kraftwerk sind es 102 Euro. Würden zwei Gigawatt Gaskraftwerksleistung durch entsprechend dimensionierte Speicher ersetzt, könnten Verbraucher laut der Untersuchung jährlich bis zu 166 Millionen Euro sparen.

    Batterien lösen jedoch nicht jedes Versorgungsproblem. Mehrtägige Dunkelflauten lassen sich mit Speichern kurzer Entladedauer nur überbrücken, wenn sie zwischendurch wieder geladen werden können. Steuerbare Kraftwerke oder andere langfristig verfügbare Lösungen bleiben daher nötig. Die Studien begründen nach Einschätzung der Autoren aber keinen massiven Neubau von Gaskraftwerken. Die Bundesregierung verlangt, dass geförderte Anlagen wasserstofffähig gebaut werden. Grüner Wasserstoff könnte später bei längeren Engpässen zum Einsatz kommen.

    ### Tankerbrand in der Straße von Hormus gemeldet

    Unabhängig davon meldeten Irans Revolutionsgarden, ein Supertanker sei in der Straße von Hormus auf eine Seemine gefahren. Es habe eine Explosion und einen Brand gegeben. Das Schiff soll mehr als zwei Millionen Barrel Rohöl geladen haben. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig bestätigt; weder das Ausmaß des Brandes noch das Schicksal der Besatzung waren bekannt. US- und britische Stellen äußerten sich zunächst nicht.

    Die strategisch wichtige Meerenge ist im Konflikt zwischen Teheran und Washington weitgehend blockiert. Der Iran soll den Schiffsverkehr seit Kriegsbeginn Ende Februar durch Drohungen und Angriffe behindern; zudem gibt es Vorwürfe, die Passage sei teilweise vermint. Die USA blockieren iranische Häfen und Küstengebiete, um Öleinnahmen zu beschränken. Die Straße von Hormus ist eine zentrale Route für den globalen Öl- und Flüssiggastransport.



    Erdgas

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    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 3,117USD auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.




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