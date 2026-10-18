KI-Boom verändert US-Vermögen: Aktien überholen Immobilien – mit Risiken.
In den Vereinigten Staaten haben Aktien Immobilien als wichtigsten Vermögenswert der Haushalte überholt. Nach einer Auswertung von TD Securities entfallen inzwischen mehr als 30 Prozent des privaten Vermögens auf Aktien, gegenüber rund 25 Prozent auf Wohnimmobilien. Mitte der 2000er-Jahre war das Verhältnis beinahe umgekehrt: Immobilien stellten damals über 30 Prozent, Aktien nur etwa 15 Prozent. Auch die Federal Reserve bestätigt den Wandel. Ende Juni belief sich der Wert direkt und indirekt gehaltener Unternehmensanteile auf rund 74 Billionen US-Dollar, während selbstgenutzte Häuser knapp 50 Billionen wert waren. Das gesamte Nettovermögen der Haushalte erreichte mit 195,9 Billionen Dollar einen Rekord. Im zweiten Quartal nahm es um 12,8 Billionen Dollar zu, vor allem dank steigender Börsenkurse.
Die Ursachen dieser Verschiebung sind gegensätzlich. Seit Beginn des laufenden Bullenmarkts im Oktober 2022 legte der S&P 500 etwa 118 Prozent zu. Vor allem die Erwartungen an künstliche Intelligenz und die Kursgewinne großer Technologiekonzerne befeuern den Aktienmarkt. Immobilien leiden dagegen unter hohen Finanzierungskosten und mangelnder Bezahlbarkeit. Die Zinsen für 30-jährige Hypotheken stiegen auf rund 7,4 Prozent. Bei einem Kredit über 500.000 Dollar bedeutet das laut Bankrate monatlich etwa 3.421 Dollar, gegenüber 2.991 Dollar im Februar. Die zusätzliche Belastung von 430 Dollar hält potenzielle Käufer fern. Moody’s-Ökonom Mark Zandi fasst den Gegensatz als „KI gegen Wohnungsmarkt“ zusammen: Während Techfirmen massiv investieren, dämpfen teure Kredite die Nachfrage nach Häusern.
Die Folgen reichen über die Vermögensstatistik hinaus. Steigende Aktienwerte kommen überproportional wohlhabenden Haushalten zugute; für viele Familien der Mittelschicht bleibt das Eigenheim dennoch der wichtigste Besitz. Aktien in Altersvorsorgekonten verbreitern zwar die Teilhabe, doch die Gewinne sind ungleich verteilt. Zugleich wächst die Abhängigkeit der US-Wirtschaft von der Wall Street. Heather Long, Chefökonomin der Navy Federal Credit Union, warnt, ein deutlicher Börsenrückgang könne inzwischen die Konjunktur stärker belasten. Das Platzen der Dotcom-Blase und die anschließende Rezession 2001 zeigen, wie Kursverluste auf Konsum und Wachstum durchschlagen können. Sollte die KI-Euphorie nachlassen, könnten sinkende Vermögenswerte die Ausgaben dämpfen. Der Boom hebt somit den Wohlstand, bündelt aber Risiken und verschärft die Vermögenskluft.
Der Euro erholte sich nach dem Rückgang auf 1,1113 Dollar, dem tiefsten Stand seit Mai 2025, und notierte wieder bei rund 1,1226 Dollar. Auslöser des vorherigen Dollar-Anstiegs war eine hohe US-Inflation, die Erwartungen an länger restriktive Fed-Zinsen schürte. Marktteilnehmer warten auf US-Industrieproduktionsdaten. Zusätzlich belasten den Euro Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen und die schwierige Haushaltsdebatte. Für die Gemeinschaftswährung bleibt der Ausblick daher anfällig: Die Erholung steht einer starken US-Zinsstory und Unsicherheiten in Europa gegenüber.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,124USD auf Forex (18. Oktober 2026, 04:37 Uhr) gehandelt.
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