KI-Boom verändert US-Vermögen: Aktien überholen Immobilien – mit Risiken.

In den Vereinigten Staaten haben Aktien Immobilien als wichtigsten Vermögenswert der Haushalte überholt. Nach einer Auswertung von TD Securities entfallen inzwischen mehr als 30 Prozent des privaten Vermögens auf Aktien, gegenüber rund 25 Prozent auf Wohnimmobilien. Mitte der 2000er-Jahre war das Verhältnis beinahe umgekehrt: Immobilien stellten damals über 30 Prozent, Aktien nur etwa 15 Prozent. Auch die Federal Reserve bestätigt den Wandel. Ende Juni belief sich der Wert direkt und indirekt gehaltener Unternehmensanteile auf rund 74 Billionen US-Dollar, während selbstgenutzte Häuser knapp 50 Billionen wert waren. Das gesamte Nettovermögen der Haushalte erreichte mit 195,9 Billionen Dollar einen Rekord. Im zweiten Quartal nahm es um 12,8 Billionen Dollar zu, vor allem dank steigender Börsenkurse.

Die Ursachen dieser Verschiebung sind gegensätzlich. Seit Beginn des laufenden Bullenmarkts im Oktober 2022 legte der S&P 500 etwa 118 Prozent zu. Vor allem die Erwartungen an künstliche Intelligenz und die Kursgewinne großer Technologiekonzerne befeuern den Aktienmarkt. Immobilien leiden dagegen unter hohen Finanzierungskosten und mangelnder Bezahlbarkeit. Die Zinsen für 30-jährige Hypotheken stiegen auf rund 7,4 Prozent. Bei einem Kredit über 500.000 Dollar bedeutet das laut Bankrate monatlich etwa 3.421 Dollar, gegenüber 2.991 Dollar im Februar. Die zusätzliche Belastung von 430 Dollar hält potenzielle Käufer fern. Moody’s-Ökonom Mark Zandi fasst den Gegensatz als „KI gegen Wohnungsmarkt“ zusammen: Während Techfirmen massiv investieren, dämpfen teure Kredite die Nachfrage nach Häusern.