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    Saab erhält 120-Millionen-Auftrag – und bringt Ostsee-Drohne voran

    Der schwedische Rüstungskonzern Saab baut sein Geschäft mit Kampfjets und Marinesystemen aus. Die heimische Beschaffungsbehörde FMV hat das Unternehmen mit der Entwicklung eines neuen Flugsteuerungsrechners für den Gripen beauftragt. Der Vertrag hat ein Volumen von 1,3 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet rund 120 Millionen Euro. Die Auslieferung ist für 2030 geplant.

    Der Rechner soll die bestehende Technologie ersetzen und die Einsatzfähigkeit des Kampfjets langfristig sichern. Er verarbeitet Steuerbefehle und ist damit für Flugsicherheit und Manövrierfähigkeit zentral. Saab entwickelt das System gemeinsam mit der FMV. Der Auftrag reiht sich in eine Serie staatlicher Entwicklungsverträge ein: Im September erhielt Saab bereits einen Auftrag über 2,9 Milliarden Kronen für künftige Kampfflugzeugsysteme. Dabei geht es unter anderem um Technologien für bemannte und unbemannte Fluggeräte.

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    Kurzfristig dürfte der neue Gripen-Vertrag die Geschäftszahlen kaum bewegen. Gemessen an Saabs Auftragsbestand ist sein Volumen überschaubar. Dennoch stärkt er die langfristige Zusammenarbeit mit dem schwedischen Staat und sichert dem Konzern weitere Arbeit am Gripen. Für Investoren zählt vor allem, ob Saab die umfangreiche Nachfrage in Umsatz und Gewinne umsetzen kann.

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    Zusätzliche Perspektiven eröffnet eine autonome Unterwasserdrohne, die Saab gemeinsam mit der FMV und den schwedischen Streitkräften entwickelt und erfolgreich auf See getestet hat. Der Demonstrator, ein großes unbemanntes Unterwasserfahrzeug, soll Meeresgebiete überwachen, Gefahren erkennen und Informationen an militärische Einheiten übermitteln. Eine Bewaffnung ist zunächst nicht vorgesehen. Im Fokus steht auch der Schutz kritischer Infrastruktur in der Ostsee, etwa von Unterseekabeln und Energieverbindungen.

    Die Drohne nutzt Saabs Software Autonomous Ocean Core, die einen weitgehend selbstständigen Betrieb ermöglicht. Nach den Tests sollen Sensorik und autonome Funktionen verbessert werden. Eine spätere Einbindung in bestehende Marinesysteme ist vorgesehen. Der Entwicklungsauftrag aus dem August 2025 belief sich auf 60 Millionen Kronen. Ein Serienauftrag ist bislang jedoch nicht bestätigt; Marktvolumen und mögliche internationale Nachfrage bleiben offen.

    Saab profitiert bereits von steigenden Verteidigungsausgaben. Im zweiten Quartal 2026 wuchs der Umsatz um knapp 29 Prozent auf 25,45 Milliarden Kronen, das operative Ergebnis stieg um 41 Prozent auf 2,79 Milliarden. Der Auftragseingang erreichte 68,39 Milliarden Kronen, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Dazu trug ein polnischer Auftrag über drei U-Boote der A26-Klasse im Wert von rund 47 Milliarden Kronen bei. Ende Juni lag der Auftragsbestand bei etwa 318 Milliarden Kronen.

    Die Aktie legte am Donnerstag bis 12.15 Uhr auf Tradegate um 1,91 Prozent auf 55,51 Euro zu. Wachstumschancen stehen der Aufgabe gegenüber, die Produktion auszubauen und zugleich die Profitabilität zu sichern.



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