🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerbio AktievorwärtsNachrichten zu Verbio
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio vor Comeback? Jefferies sieht 57 Prozent Kurspotenzial

    Verbio vor Comeback? Jefferies sieht 57 Prozent Kurspotenzial
    Foto: Verbio - Verbio

    ### Verbio setzt auf strengere Klimavorgaben und bessere Margen

    Verbio-Aktien haben 2026 zunächst kräftig zugelegt: In den ersten drei Monaten verdoppelte sich der Kurs. Seit dem Hoch von mehr als 47 Euro hat er jedoch deutlich nachgegeben und notierte zuletzt bei 26,82 Euro. Jefferies sieht darin eine Einstiegschance. Das Analysehaus stufte die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 36 auf 42 Euro. Daraus ergibt sich, gemessen am jüngsten Kurs, ein rechnerisches Potenzial von rund 57 Prozent.

    Die optimistischere Einschätzung stützt sich vor allem auf politische Vorgaben und bessere Geschäftsaussichten. Die gesetzliche Treibhausgasminderungsquote im deutschen Kraftstoffmarkt soll von zwölf Prozent 2026 auf 17,5 Prozent 2027 und 26,5 Prozent bis 2030 steigen. Das dürfte die Nachfrage nach entsprechenden Nachweisen und die Preise für Treibhausgasquoten erhöhen. Verbio profitiert als Anbieter klimafreundlicher Kraftstoffe, insbesondere von Biomethan. Nach Angaben des Managements kann ein Preisanstieg um 100 Euro je Tonne das operative Ergebnis um 40 bis 80 Millionen Euro verbessern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Verbio!
    Long
    24,26€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 5,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32,71€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 9,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Zusätzlichen Rückenwind erwartet Jefferies von höheren Biodieselmargen. Die Analysten halten deshalb Verbios Prognose von 210 bis 250 Millionen Euro EBITDA für das Geschäftsjahr 2026/27 für vorsichtig. Auch die Investitionsphase sei weitgehend beendet: Verbio hat zuletzt rund eine Milliarde Euro in den Ausbau seiner Produktionsplattform gesteckt. Jefferies rechnet bis 2029 mit insgesamt etwa 600 Millionen Euro freiem Cashflow. Das könnte Investitionen, Wachstum oder Übernahmen finanzieren. In den USA sollen die Standorte Nevada und South Bend stärker zum Ergebnis beitragen; South Bend ist derzeit ungefähr zu drei Vierteln ausgelastet.

    Verbio setzt zudem auf neue Geschäftsfelder. Anfang Oktober nahm das Unternehmen in Bitterfeld eine Anlage für bis zu 60.000 Tonnen biobasierte Spezialchemikalien pro Jahr in Betrieb. Die Produkte können fossile Rohstoffe etwa bei Schmierstoffen, Kunststoffen sowie Wasch- und Reinigungsmitteln ersetzen. Verbio will so mehr Wert aus Biomasse schöpfen, statt sich auf Kraftstoffe zu beschränken.

    Zum 20. Börsenjubiläum meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von rund 285 Millionen Euro vor dem Börsengang 2006 auf knapp 1,9 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025/26. Heute betreibt Verbio acht Bioraffinerien in Europa, Nordamerika und Asien. Politisch könnte auch eine höhere Beimischung von Biokraftstoffen helfen: Verkehrsminister Steffen Bilger wirbt gemeinsam mit Frankreich für höhere Quoten und nannte E20 als Beispiel. Eine solche Änderung ist allerdings nicht beschlossen. Risiken bleiben zudem: Jefferies hält im ungünstigen Szenario einen Kurs von 18 Euro für möglich.



    Verbio

    +14,15 %
    +16,42 %
    -3,42 %
    -8,65 %
    +121,92 %
    -16,23 %
    -52,72 %
    +445,72 %
    +72,71 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
    Verbio direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,15 % und einem Kurs von 29,36EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verbio vor Comeback? Jefferies sieht 57 Prozent Kurspotenzial ### Verbio setzt auf strengere Klimavorgaben und bessere Margen Verbio-Aktien haben 2026 zunächst kräftig zugelegt: In den ersten drei Monaten verdoppelte sich der Kurs. Seit dem Hoch von mehr als 47 Euro hat er jedoch deutlich nachgegeben und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     