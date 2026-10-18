Verbio vor Comeback? Jefferies sieht 57 Prozent Kurspotenzial

Die optimistischere Einschätzung stützt sich vor allem auf politische Vorgaben und bessere Geschäftsaussichten. Die gesetzliche Treibhausgasminderungsquote im deutschen Kraftstoffmarkt soll von zwölf Prozent 2026 auf 17,5 Prozent 2027 und 26,5 Prozent bis 2030 steigen. Das dürfte die Nachfrage nach entsprechenden Nachweisen und die Preise für Treibhausgasquoten erhöhen. Verbio profitiert als Anbieter klimafreundlicher Kraftstoffe, insbesondere von Biomethan. Nach Angaben des Managements kann ein Preisanstieg um 100 Euro je Tonne das operative Ergebnis um 40 bis 80 Millionen Euro verbessern.

Verbio-Aktien haben 2026 zunächst kräftig zugelegt: In den ersten drei Monaten verdoppelte sich der Kurs. Seit dem Hoch von mehr als 47 Euro hat er jedoch deutlich nachgegeben und notierte zuletzt bei 26,82 Euro. Jefferies sieht darin eine Einstiegschance. Das Analysehaus stufte die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hoch und erhöhte das Kursziel von 36 auf 42 Euro. Daraus ergibt sich, gemessen am jüngsten Kurs, ein rechnerisches Potenzial von rund 57 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzlichen Rückenwind erwartet Jefferies von höheren Biodieselmargen. Die Analysten halten deshalb Verbios Prognose von 210 bis 250 Millionen Euro EBITDA für das Geschäftsjahr 2026/27 für vorsichtig. Auch die Investitionsphase sei weitgehend beendet: Verbio hat zuletzt rund eine Milliarde Euro in den Ausbau seiner Produktionsplattform gesteckt. Jefferies rechnet bis 2029 mit insgesamt etwa 600 Millionen Euro freiem Cashflow. Das könnte Investitionen, Wachstum oder Übernahmen finanzieren. In den USA sollen die Standorte Nevada und South Bend stärker zum Ergebnis beitragen; South Bend ist derzeit ungefähr zu drei Vierteln ausgelastet.

Verbio setzt zudem auf neue Geschäftsfelder. Anfang Oktober nahm das Unternehmen in Bitterfeld eine Anlage für bis zu 60.000 Tonnen biobasierte Spezialchemikalien pro Jahr in Betrieb. Die Produkte können fossile Rohstoffe etwa bei Schmierstoffen, Kunststoffen sowie Wasch- und Reinigungsmitteln ersetzen. Verbio will so mehr Wert aus Biomasse schöpfen, statt sich auf Kraftstoffe zu beschränken.

Zum 20. Börsenjubiläum meldete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von rund 285 Millionen Euro vor dem Börsengang 2006 auf knapp 1,9 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025/26. Heute betreibt Verbio acht Bioraffinerien in Europa, Nordamerika und Asien. Politisch könnte auch eine höhere Beimischung von Biokraftstoffen helfen: Verkehrsminister Steffen Bilger wirbt gemeinsam mit Frankreich für höhere Quoten und nannte E20 als Beispiel. Eine solche Änderung ist allerdings nicht beschlossen. Risiken bleiben zudem: Jefferies hält im ungünstigen Szenario einen Kurs von 18 Euro für möglich.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,15 % und einem Kurs von 29,36EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.