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    Aixtron mit Auftragsboom: KI-Nachfrage befeuert die Aktie

    Aixtron mit Auftragsboom: KI-Nachfrage befeuert die Aktie
    Foto: AIXTRON

    Aixtron hat nach dem kräftigen Ausverkauf bei Technologie- und KI-Aktien am Freitag einen Teil der Verluste wettgemacht. Zum Handelsstart stieg die Aktie des Halbleiterausrüsters um rund 6,8 Prozent. Am Vortag war das MDax-Papier noch fast 13 Prozent eingebrochen. Auslöser für die Erholung waren vorläufige Zahlen zum dritten Quartal, die der Konzern am Donnerstagabend vorgelegt hatte. Sie zeigen vor allem eine deutlich stärkere Nachfrage als erwartet.

    Der Auftragseingang erreichte rund 275 Millionen Euro. Damit lag er gut 60 Millionen Euro über dem Analystenkonsens von 214,6 Millionen Euro und mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal. Auch gegenüber dem zweiten Quartal, in dem Aixtron Aufträge über 214,5 Millionen Euro verbucht hatte, bedeutete dies einen deutlichen Anstieg. Vorstandschef Felix Grawert führte die Entwicklung vor allem auf die Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen zurück. Diese Laser werden in KI-Rechenzentren für die Datenübertragung eingesetzt.

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    Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich von 119,6 auf rund 184 Millionen Euro. Er lag damit innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne und leicht über den Markterwartungen. Besonders kräftig fiel der Gewinnsprung aus: Der Bruttogewinn stieg auf rund 87 Millionen Euro, die Bruttomarge auf 48 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte etwa 57 Millionen Euro, nach 15,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die EBIT-Marge kletterte von 13 auf 31 Prozent. Analysten hatten mit deutlich niedrigeren Margen gerechnet. Als wesentlichen Grund nannte Aixtron einen vorteilhaften Produktmix.

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    Trotz der starken Quartalszahlen hält das Unternehmen an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Das lässt auf ein schwächeres Schlussquartal schließen: Ein erheblicher Teil des erwarteten operativen Jahresergebnisses muss noch im vierten Quartal erwirtschaftet werden. Die DZ Bank sieht deshalb derzeit wenig Spielraum für höhere Schätzungen für 2026 und bewertet die Aktie mit „Halten“. Ihr fairer Wert liegt bei 40 Euro.

    Für die mittelfristigen Perspektiven ist der hohe Auftragseingang entscheidend. Die neuen Bestellungen dürften größtenteils 2027 umsatzwirksam werden und könnten die Erlöse dann deutlich über den bisherigen Erwartungen liegen lassen. Jefferies-Analyst Om Bakhda verweist zudem auf den starken Umsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal, der den Übergang zu einer Fertigung im Zweischichtbetrieb belege. Er empfiehlt die Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 44 Euro. JPMorgan bleibt ebenfalls optimistisch: Die Bank bestätigt „Overweight“ und ein Kursziel von 54 Euro. Analyst Craig McDowell erwartet, dass der Auftragsschub die kurz- und mittelfristigen Schätzungen nach oben treiben dürfte.

    Aixtron zufolge verbessert die starke Nachfrage die Visibilität für 2027. Ob sich die Erwartungen bestätigen, bleibt abzuwarten: Aufträge können sich verschieben, und das Geschäft hängt von der weiteren Entwicklung der Halbleiterbranche ab. Den vollständigen Quartalsbericht mit den Ergebnissen der ersten neun Monate will das Unternehmen am 29. Oktober veröffentlichen.



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