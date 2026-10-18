Nordex überrascht mit Gewinnsprung: Margenziel deutlich angehoben

Die EBITDA-Marge erreichte 12,7 Prozent nach 8,0 Prozent im Vorjahresquartal. Auch der freie Cashflow entwickelte sich kräftig und stieg von 149 auf 379 Millionen Euro. Nordex führt die starken Zahlen auf höhere Margen im Servicegeschäft und eine robuste Leistung im Projektgeschäft zurück. Zudem hätten sich Risiken, die in der bisherigen Planung für Projekte berücksichtigt waren, nicht im erwarteten Umfang materialisiert. Die vorläufigen Ergebnisse sind noch ungeprüft; die vollständigen Quartalszahlen will das Unternehmen am 5. November veröffentlichen.

Nordex hat im dritten Quartal 2026 deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der Windturbinenbauer steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf rund 2,19 Milliarden Euro. Damit traf er die Erwartungen der Analysten von mwb research. Beim operativen Ergebnis übertraf der Konzern die Prognosen dagegen klar: Das vorläufige EBITDA belief sich auf 278 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Der Marktkonsens hatte lediglich 231 Millionen Euro erwartet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Angesichts der Entwicklung hob das Management seine Margenprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Nordex rechnet nun mit einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent, nachdem zuvor eine Spanne von 8 bis 11 Prozent gegolten hatte. Der Umsatzkorridor bleibt unverändert bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro. Als mögliche Stützen für die Profitabilität gelten höhere Auftragsvolumina, Skaleneffekte, eine wachsende installierte Anlagenbasis und damit verbundene Serviceerlöse sowie eine bessere Auslastung der Kapazitäten.

Auch die Nachfrage entwickelte sich positiv: Der Auftragseingang legte im dritten Quartal um 29,5 Prozent zu. Besonders Deutschland, die Türkei und die USA sorgten für Impulse. An der Börse wurden die Nachrichten zunächst positiv aufgenommen. Die Nordex-Aktie gewann auf Tradegate in einer ersten Reaktion rund vier Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss. Jefferies erhöhte sein Kursziel von 60 auf 63 Euro und bestätigte die Einstufung „Buy“. Das Analysehaus sieht Nordex mit den Quartalszahlen über selbst optimistischen Erwartungen. Auch mwb research hob sein Kursziel an.

Trotz der verbesserten Aussichten bleibt ein Vorbehalt: Die langfristigen Annahmen wurden von mwb nicht verändert. Die Windbranche ist zyklisch, und nach einer Phase starken Kapazitätsausbaus könnte die Nachfrage nachlassen. Dann drohten Auslastung und Skalenvorteile rascher zu sinken, als das Servicegeschäft dies auffangen kann. Die aktuelle Prognoseanhebung ist daher ein deutlicher Vertrauensbeweis, beseitigt aber nicht das Risiko eines späteren Abschwungs. Entscheidend wird sein, ob Nordex die hohe Profitabilität über das laufende Quartal hinaus sichern und die neue Margenspanne nachhaltig erreichen kann.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 39,02EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.