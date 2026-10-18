Ölpreis bleibt bei 106 Dollar: Nahost-Risiken treffen auf Nachfragesorgen

Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus schürten zuletzt erneut die Sorge vor Unterbrechungen der Ölversorgung aus dem Nahen Osten. Auch die fortgesetzten Raketen- und Drohnenangriffe der vom Iran unterstützten Huthi auf Saudi-Arabien hielten den Markt in Alarmbereitschaft. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf größere Ausfälle bei den saudischen Öllieferungen. Damit nahm ein Teil des geopolitischen Risikoaufschlags wieder ab. Zusätzlich dämpfte die angekündigte Freigabe weiterer strategischer Ölreserven die Preise.

Die Ölpreise haben sich zum Wochenschluss kaum bewegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Freitag 105,83 US-Dollar und damit ungefähr so viel wie am Vortag. Nach kräftigen Gewinnen in der Vorwoche bewegte sich der Preis seit Montag in einer engen Spanne. Preistreibende geopolitische Risiken und belastende Aussichten für die Nachfrage hielten sich weitgehend die Waage.

Auf der Nachfrageseite belastete eine Prognosekorrektur der Internationalen Energieagentur (IEA). Sie rechnet für das kommende Jahr mit einer schwächeren weltweiten Ölnachfrage als bisher angenommen. Am Donnerstag war Brent zeitweise um 1,57 Prozent auf 104,39 Dollar gefallen, nachdem die Sorgen über mögliche Lieferausfälle nachgelassen hatten und die IEA ihre Einschätzung bekannt geworden war. Die Versorgungslage bleibt trotz der jüngsten Entspannung angespannt: Seit Jahresbeginn hat sich Brent um mehr als 70 Prozent verteuert. Zugleich bleibt offen, ob sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran diplomatisch entschärfen lässt. US-Präsident Donald Trump schloss eine weitere Eskalation nicht aus; die Eurasia Group erwartet eine Verschärfung in den kommenden Wochen.

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die US-Politik gegenüber Russland. Trump setzte neue, erst vor knapp einem Monat beschlossene Sanktionen bis auf Weiteres aus. Die Maßnahmen sollten den Kreml wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine stärker unter Druck setzen und hätten auch russische Öl- und Gasexporte treffen können. Vorgesehen waren unter anderem Strafmaßnahmen gegen große Abnehmer russischer Energieträger, darunter China und Indien. Trump begründete die Aussetzung mit dem nationalen Interesse der USA.

Moskau begrüßte den Schritt als Beitrag zu Dialog und wirtschaftlicher Zusammenarbeit. In Kiew stieß er auf scharfe Kritik. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, eine Lockerung des Drucks ermutige Kremlchef Wladimir Putin zu weiteren Angriffen. Er verwies auf russische Schläge gegen ukrainische Energieanlagen, die laut ukrainischen Angaben Tote, Verletzte und Stromausfälle verursacht hatten. Auch Abgeordnete beider Parteien im US-Kongress verurteilten Trumps Entscheidung. Für den Ölmarkt bleibt damit entscheidend, ob die Konflikte tatsächlich die Förderung und den Transport beeinträchtigen – oder ob zusätzliche Angebote und schwächere Nachfrage die geopolitischen Risiken ausgleichen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 109,7USD auf L&S Exchange (16. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.