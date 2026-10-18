Porsche zeigt Mission S: Supersportler oberhalb des 911 geplant

Mit der Präsentation verbindet Porsche zwei Ziele: Die Marke soll gestalterisch weiterentwickelt und ihr Angebot im oberen Luxussegment ausgebaut werden. Vorstandschef Michael Leiters sieht den Mission S als Vorschau auf Ideen und Merkmale, die Porsche künftig prägen sollen. Das Modell ist Teil der strategischen Neuausrichtung „Sportwagenschmiede ’35“. Der Anspruch: weniger, aber teurere Autos zu verkaufen und so den Anteil besonders hochpreisiger Fahrzeuge zu erhöhen. Dieser soll von derzeit etwa einem Drittel auf fast die Hälfte steigen. Für die teuersten 10.000 verkauften Autos strebt Porsche bis 2030 einen durchschnittlichen Preis von 330.000 Euro an – nach 270.000 Euro heute.

Porsche hat in New York das Visionsmodell Mission S vorgestellt und damit einen Ausblick auf ein neues Angebot oberhalb des 911 gegeben. Der Stuttgarter Autobauer kündigte zugleich die Entwicklung einer Mittelmotor-Supersportwagenplattform an. Der Mission S sei nicht als einmaliges Hypercar gedacht, sondern als Grundlage für ein dauerhaftes und in unterschiedlichen Ausprägungen verfügbares Angebot. Technische Daten, Preis und konkreter Zeitplan wurden nicht genannt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Design soll historische Vorbilder mit einer modernen Sportwagenarchitektur verbinden. Porsche verweist auf Einflüsse des 911, des G-Modells, des GT1 und des 959. Typische Merkmale wie runde Scheinwerfer, ausgeprägte Kotflügel und eine flache Front werden neu interpretiert. Die Mittelmotor-Anordnung prägt die Proportionen und ermöglicht die charakteristische Dachlinie. Funktionale Elemente wie ein aktiver Heckflügel und eine an den Rennwagen 917 erinnernde Kühllösung sollen Technik und Gestaltung verbinden. Laut Designchef Tobias Sühlmann steht das Fahrzeug für eine klare, zeitlose Formensprache.

Auch im Innenraum setzt Porsche auf eine Mischung aus Tradition und neuen Bedienkonzepten. Der Fahrer soll stärker im Mittelpunkt stehen; digitale Anzeigen werden mit haptischen Schaltern und Tasten kombiniert. Statt eines fest eingebauten zentralen Displays sieht das Konzept ein bei Bedarf ausfahrbares Smartphone-System vor. Fünf Rundinstrumente hinter dem Lenkrad, darunter ein analog ausgeführter Drehzahlmesser, sollen sich an den gewählten Fahrmodus anpassen. Porsche will damit zusätzliche Bildschirme vermeiden und die unmittelbare Interaktion mit dem Auto betonen.

Der Präsentationsort in Queens, mit Blick auf Manhattan, verweist auf die Unternehmensgeschichte: Dort wurden 1953 Bilder des 550 Spyder aufgenommen, den Porsche als identitätsstiftenden frühen Supersportwagen bezeichnet. Zugleich unterstreicht der Auftritt in New York die Bedeutung des US-Marktes. Zur Antriebstechnik des Mission S machte Porsche keine Angaben. Im Zuge der strategischen Neuausrichtung sollen Verbrennungsmotoren jedoch wieder eine größere Rolle spielen. Ob und wann das Visionsmodell in Serie geht, bleibt offen.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 42,01EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.