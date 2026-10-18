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    E-Rezept-Boom: DocMorris erreicht früher die Gewinnschwelle

    E-Rezept-Boom: DocMorris erreicht früher die Gewinnschwelle
    Foto: Zur Rose Group AG

    **DocMorris wächst dank E-Rezeptgeschäft stärker und erreicht früher die Gewinnschwelle**

    DocMorris hat im dritten Quartal 2026 deutlich an Wachstumstempo gewonnen. Der wichtigste Treiber war das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland. Zugleich erreichte die Online-Apotheke früher als von vielen Analysten erwartet die Gewinnschwelle beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Das Unternehmen hob daraufhin zum zweiten Mal seine Jahresprognose an.

    Der Gruppenumsatz stieg im Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Prozent auf 343 Millionen Franken. In den ersten neun Monaten setzte DocMorris 971 Millionen Franken um, 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders dynamisch entwickelte sich das Rx-Geschäft in Deutschland: Der Umsatz erhöhte sich um 78 Prozent auf 108 Millionen Franken. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum in Lokalwährungen noch 46 Prozent betragen.

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    Auch die Kundenzahl legte zu. Im Jahresvergleich gewann DocMorris 1,5 Millionen aktive Kunden hinzu und kam auf insgesamt 13,1 Millionen. Allein im dritten Quartal waren es 200.000 neue Kunden. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen am Markt, vor allem beim rezeptpflichtigen Geschäft.

    Weniger stark wuchs das übrige Deutschlandgeschäft, das vor allem rezeptfreie Medikamente und Pflegeprodukte umfasst. Der Non-Rx-Umsatz stieg um 5,5 Prozent auf 218 Millionen Franken. Die digitalen Dienstleistungen, darunter die Telemedizin-Plattform TeleClinic, erzielten 14 Millionen Franken Umsatz. Das waren 46 Prozent mehr als im Vorjahr, gerechnet in Lokalwährungen.

    Für 2026 erwartet DocMorris nun ein Umsatzwachstum von 12,5 bis 15 Prozent in Lokalwährungen. Zuvor hatte die Spanne bei 9 bis 13 Prozent gelegen. Der bereinigte Ebitda-Verlust soll weniger als zehn Millionen Franken betragen; bisher hatte das Unternehmen mit zehn bis 17,5 Millionen gerechnet. Im dritten Quartal erzielte DocMorris auf dieser Basis bereits einen Gewinn von 0,6 Millionen Franken. Finanzchef Daniel Wüest verwies neben dem Umsatzplus auf eine höhere Kosten- und Marketingeffizienz.

    Am Ziel, im Verlauf des Jahres 2027 einen positiven freien Cashflow zu erreichen, hält DocMorris fest. Der Mittelzufluss bleibt vorerst jedoch deutlich negativ. Die Investitionen sollen 2026 weiterhin unter 30 Millionen Franken liegen.

    Die Börse reagierte positiv: Die Aktie gewann im frühen Handel mehr als neun Prozent. Auch Redcare stieg. Analysten lobten insbesondere die Dynamik beim Rx-Geschäft. Die Zürcher Kantonalbank wertete den Break-even als wichtigen Meilenstein, mahnte aber weitere Fortschritte bei den Kosten an. Deutsche Bank Research erhöhte das Kursziel von 12,50 auf 17,50 Franken und bestätigte die Kaufempfehlung. Die neue Umsatzprognose erscheine nicht übermäßig ambitioniert und könne weitere Anhebungen der Marktschätzungen ermöglichen.



    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,63 % und einem Kurs von 16,69EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.




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