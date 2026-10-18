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    Gerresheimer: Goldman Sachs knackt die Zehn-Prozent-Schwelle

    Gerresheimer: Goldman Sachs knackt die Zehn-Prozent-Schwelle
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    ### Goldman Sachs überschreitet bei Gerresheimer die Zehn-Prozent-Schwelle

    Goldman Sachs hat seine Stimmrechte an der Gerresheimer AG auf mehr als zehn Prozent erhöht. Das geht aus zwei am 15. Oktober veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervor. Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich auf frühere Meldungen der US-Bank vom 6. und 9. Oktober. Beide Mitteilungen sind inhaltlich weitgehend gleichlautend. Eine genaue Höhe der Beteiligung nach Überschreiten der Schwelle nennen sie nicht.

    Nach Angaben von Goldman Sachs war der Auslöser für die meldepflichtige Erhöhung nicht strategischer Natur. Der Aufbau der Stimmrechte sei im Rahmen der üblichen Kundenbetreuung erfolgt. Die Bank beziehungsweise ihre verbundenen Gesellschaften handeln demnach im Auftrag und im Interesse ihrer Kunden. Die Beteiligung und die Ausübung der damit verbundenen Stimmrechte seien Teil des normalen Geschäftsbetriebs.

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    Goldman Sachs schließt weitere Veränderungen des Aktienbestands nicht aus. Innerhalb der kommenden zwölf Monate könnten zusätzliche Stimmrechte an Gerresheimer erworben werden, heißt es in der Mitteilung. Ob die Bank Aktien kauft oder verkauft, richte sich nach den Handelsstrategien ihrer Kunden, den Absicherungen zu deren Transaktionen und gegebenenfalls der regulären Geschäftstätigkeit der verbundenen Vermögensverwaltungsgesellschaften. Die Ankündigung ist damit keine konkrete Kaufabsicht, sondern beschreibt mögliche Aktivitäten im Rahmen des laufenden Geschäfts.

    Zugleich grenzt Goldman Sachs die Beteiligung von einem strategischen Engagement ab: Die Bank beabsichtige nicht, Einfluss auf die Besetzung von Vorstand, Aufsichtsrat oder anderen Organen von Gerresheimer zu nehmen. Auch eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur sei nicht geplant. Das gelte ausdrücklich für das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie für die Dividendenpolitik.

    Die zur Erlangung beziehungsweise Zuordnung der Stimmrechte eingesetzten Mittel stammten laut Mitteilung aus einer Kombination von externen Geldern und Eigenmitteln von Goldman Sachs. Der Vorgang sei im Rahmen der Kundenbetreuung und des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs erfolgt.

    Für Gerresheimer bedeutet das Überschreiten der Zehn-Prozent-Schwelle zunächst eine relevante Veränderung im Kreis der meldepflichtigen Stimmrechtsinhaber. Aus den vorliegenden Angaben lässt sich jedoch weder auf eine Übernahmeabsicht noch auf einen geplanten Eingriff in die Unternehmensführung schließen. Die Meldung unterstreicht vielmehr, dass die ausgewiesene Beteiligung mit Kunden- und Vermögensverwaltungsgeschäften verbunden ist. Anleger sollten außerdem beachten, dass die beiden Veröffentlichungen keine voneinander unabhängigen strategischen Schritte belegen: Sie greifen zwei frühere Meldungen auf und erläutern jeweils die Hintergründe der Schwellenüberschreitung. Die im begleitenden Forenkommentar erwähnte Kursentwicklung beziehungsweise ein möglicher Wochenendstand ist davon getrennt zu betrachten und wird durch die Stimmrechtsmitteilungen nicht bestätigt.



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    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,17 % und einem Kurs von 29,98EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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