VINCI will All for One von der Börse nehmen – 67,50 Euro je Aktie

All for One hat mit der Bieterin eine Delisting-Vereinbarung geschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Vorhaben und wollen den Aktionären nach Prüfung der Angebotsunterlage die Annahme empfehlen. Die Unterlage muss zunächst von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet werden. Anschließend soll sie auf der Website der Bieterin veröffentlicht werden. Der Vollzug des Angebots wird für Dezember 2026 erwartet.

Die All for One Group soll von der Börse genommen werden. Die VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, eine indirekte Tochter des französischen VINCI-Konzerns, kündigte am 15. Oktober ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an. Sie will den verbleibenden Aktionären 67,50 Euro je Aktie in bar zahlen. Das Angebot soll ohne Bedingungen erfolgen. Der Preis entspricht demjenigen des vorangegangenen freiwilligen Übernahmeangebots.

Im Rahmen der Vereinbarung soll All for One den Widerruf der Börsenzulassung im Frankfurter Prime Standard beantragen. Der Antrag ist frühestens zehn Bankarbeitstage vor Ende der Annahmefrist vorgesehen. Nach Einreichung will das Unternehmen außerdem darauf hinwirken, den Handel an anderen Börsen oder Handelssystemen zu beenden, sofern All for One die jeweilige Einbeziehung selbst veranlasst hat. Nach Wirksamwerden des Delistings wären die Aktien nicht mehr an einem regulierten Markt in Deutschland oder im Ausland zugelassen. Das Angebot bedeutet daher nicht nur einen Eigentümerwechsel, sondern auch den Rückzug aus dem öffentlichen Kapitalmarkt.

Die Stimmrechtsmeldungen zeichnen die Verschiebungen im Aktionariat nach. Eine korrigierte Mitteilung weist für die Bieterin zum Stichtag 13. Oktober 80,86 Prozent der Stimmrechte aus, entsprechend 4.028.357 Aktien. Die vorherige Meldung hatte 10,29 Prozent ausgewiesen. All for One hatte nach Abschluss des vorherigen Übernahmeangebots seinerseits mitgeteilt, die Bieterin halte rund 87,33 Prozent der Aktien, ohne eigene Aktien des Unternehmens einzurechnen. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Meldungen und Berechnungsgrundlagen und sind deshalb nicht ohne Weiteres gleichzusetzen.

Eine weitere Meldung zeigt, dass Paul Neumann seine zuvor gemeldete Beteiligung von 50,14 Prozent vollständig abgegeben hat. Als Grund wird die Annahme des Übernahmeangebots und die Übertragung sämtlicher Aktien an die Bieterin genannt. Seine Stimmrechte sanken damit auf null.

Die Delisting-Vereinbarung ergänzt ein bereits im Juli geschlossenes Business Combination Agreement und enthält auch Regelungen zur Finanzierung von All for One durch VINCI. Für außenstehende Aktionäre ist nun die Angebotsunterlage entscheidend: Sie wird die vollständigen Bedingungen und weitere Informationen enthalten. **Bis zu ihrer Veröffentlichung stehen die angekündigten Eckpunkte unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die BaFin.**

Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 74,60EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.