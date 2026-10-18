🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAll for One Group AktievorwärtsNachrichten zu All for One Group
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    VINCI will All for One von der Börse nehmen – 67,50 Euro je Aktie

    **VINCI Energies treibt Delisting von All for One voran**

    Die All for One Group soll von der Börse genommen werden. Die VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, eine indirekte Tochter des französischen VINCI-Konzerns, kündigte am 15. Oktober ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an. Sie will den verbleibenden Aktionären 67,50 Euro je Aktie in bar zahlen. Das Angebot soll ohne Bedingungen erfolgen. Der Preis entspricht demjenigen des vorangegangenen freiwilligen Übernahmeangebots.

    All for One hat mit der Bieterin eine Delisting-Vereinbarung geschlossen. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Vorhaben und wollen den Aktionären nach Prüfung der Angebotsunterlage die Annahme empfehlen. Die Unterlage muss zunächst von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet werden. Anschließend soll sie auf der Website der Bieterin veröffentlicht werden. Der Vollzug des Angebots wird für Dezember 2026 erwartet.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Rahmen der Vereinbarung soll All for One den Widerruf der Börsenzulassung im Frankfurter Prime Standard beantragen. Der Antrag ist frühestens zehn Bankarbeitstage vor Ende der Annahmefrist vorgesehen. Nach Einreichung will das Unternehmen außerdem darauf hinwirken, den Handel an anderen Börsen oder Handelssystemen zu beenden, sofern All for One die jeweilige Einbeziehung selbst veranlasst hat. Nach Wirksamwerden des Delistings wären die Aktien nicht mehr an einem regulierten Markt in Deutschland oder im Ausland zugelassen. Das Angebot bedeutet daher nicht nur einen Eigentümerwechsel, sondern auch den Rückzug aus dem öffentlichen Kapitalmarkt.

    Die Stimmrechtsmeldungen zeichnen die Verschiebungen im Aktionariat nach. Eine korrigierte Mitteilung weist für die Bieterin zum Stichtag 13. Oktober 80,86 Prozent der Stimmrechte aus, entsprechend 4.028.357 Aktien. Die vorherige Meldung hatte 10,29 Prozent ausgewiesen. All for One hatte nach Abschluss des vorherigen Übernahmeangebots seinerseits mitgeteilt, die Bieterin halte rund 87,33 Prozent der Aktien, ohne eigene Aktien des Unternehmens einzurechnen. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Meldungen und Berechnungsgrundlagen und sind deshalb nicht ohne Weiteres gleichzusetzen.

    Eine weitere Meldung zeigt, dass Paul Neumann seine zuvor gemeldete Beteiligung von 50,14 Prozent vollständig abgegeben hat. Als Grund wird die Annahme des Übernahmeangebots und die Übertragung sämtlicher Aktien an die Bieterin genannt. Seine Stimmrechte sanken damit auf null.

    Die Delisting-Vereinbarung ergänzt ein bereits im Juli geschlossenes Business Combination Agreement und enthält auch Regelungen zur Finanzierung von All for One durch VINCI. Für außenstehende Aktionäre ist nun die Angebotsunterlage entscheidend: Sie wird die vollständigen Bedingungen und weitere Informationen enthalten. **Bis zu ihrer Veröffentlichung stehen die angekündigten Eckpunkte unter dem Vorbehalt der Prüfung durch die BaFin.**



    All for One Group

    +2,47 %
    +5,37 %
    +10,36 %
    +11,34 %
    +71,10 %
    +97,88 %
    +12,35 %
    +47,07 %
    +235,42 %
    ISIN:DE0005110001WKN:511000
    All for One Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 74,60EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VINCI will All for One von der Börse nehmen – 67,50 Euro je Aktie **VINCI Energies treibt Delisting von All for One voran** Die All for One Group soll von der Börse genommen werden. Die VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, eine indirekte Tochter des französischen VINCI-Konzerns, kündigte am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     