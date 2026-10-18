75 Airbus-Jets bestellt: Mega-Auftrag, doch der Produktionsdruck wächst

Der Auftrag unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach den Mittelstreckenflugzeugen von Airbus. Die A320neo-Reihe zählt zu den meistgefragten Flugzeugfamilien weltweit. Besonders stark gefragt ist die längste Ausführung, der A321neo. Airbus bietet dieses Modell inzwischen auch als Langstreckenvariante A321XLR an. Sie kann längere Strecken bedienen als herkömmliche Mittelstreckenjets und eröffnet Fluggesellschaften zusätzliche Einsatzmöglichkeiten.

Airbus erhält einen umfangreichen Auftrag aus den USA: Der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group (ACG) will 75 Maschinen aus der A320neo-Familie kaufen. Das teilte die japanische Muttergesellschaft Tokyo Century mit. Die Auslieferungen sind für die Jahre 2032 bis 2035 vorgesehen. Finanzielle Einzelheiten des Geschäfts wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Airbus ist die Bestellung zugleich ein weiterer Zugang zu einem bereits gut gefüllten Auftragsbestand. Der Konzern kommt beim Ausbau seiner Produktion derzeit kaum mit der Nachfrage Schritt. Die für die kommenden Jahre vorgesehenen Liefertermine zeigen, dass die zusätzlichen Maschinen erst langfristig in die Flotten der Betreiber gelangen werden. ACG ist ein Flugzeugfinanzierer, der Maschinen an Fluggesellschaften verleast. Der Auftrag ist daher nicht zwingend mit einer unmittelbaren Nutzung durch eine einzelne Airline verbunden.

Auch die Einschätzung der Analysten bleibt trotz jüngster Schwierigkeiten grundsätzlich positiv. Die kanadische Bank RBC senkte ihr Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Outperform“. Analyst Ken Herbert erwartet, dass Airbus und der US-Konkurrent Boeing ihre Auslieferungsziele für 2027 erreichen können. Damit rechnet RBC weiterhin mit einer Erholung beziehungsweise Stabilisierung der Flugzeugauslieferungen über den mittleren Zeitraum.

Gleichzeitig sieht die Bank kurzfristig wachsenden Druck. Produktionsprobleme in der jüngeren Vergangenheit sowie etwas niedrigere Auslieferungen seit Jahresbeginn erschwerten den Weg zu den Unternehmenszielen. Dadurch stiegen die Erwartungen an die Zahlen für das vierte Quartal 2026: Die Hersteller müssen zeigen, dass sie ihre Produktion beschleunigen und Rückstände aufholen können. Gerade bei Airbus ist die Fähigkeit, die Fertigung verlässlich hochzufahren, entscheidend, um den großen Auftragsbestand schrittweise in Umsatz und Auslieferungen umzusetzen.

Die beiden Nachrichten zeichnen somit ein gemischtes, aber insgesamt konstruktives Bild. Der ACG-Auftrag bestätigt die Attraktivität der A320neo-Familie und verschafft Airbus langfristige Nachfrage. Zugleich macht die RBC-Studie deutlich, dass ein hoher Bestellbestand allein nicht genügt. Für Anleger und Kunden bleibt entscheidend, ob Airbus und Boeing ihre Produktions- und Lieferpläne trotz operativer Engpässe einhalten. RBC hält die Erreichung der Ziele für 2027 zwar für realistisch, verweist aber auf erhöhte Risiken für die kurzfristigen Ergebnisse. Die Kurszielsenkung signalisiert deshalb eine vorsichtigere Bewertung, nicht jedoch einen Wechsel zu einer negativen Empfehlung.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 197,2EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.