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    Starkes Quartal: DHL hebt EBIT-Prognose für 2026 auf über 7 Mrd. Euro

    Starkes Quartal: DHL hebt EBIT-Prognose für 2026 auf über 7 Mrd. Euro
    Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL

    DHL Group hebt nach einer starken Entwicklung im dritten Quartal die Ergebnisprognose für 2026 an. Der Konzern erwartet nun ein berichtetes EBIT von mehr als 7,0 Milliarden Euro. Bislang hatte die Untergrenze bei 6,5 Milliarden Euro gelegen. Für die DHL-Bereiche rechnet der Vorstand mit einem EBIT von mehr als 6,4 Milliarden Euro, nach zuvor über 5,9 Milliarden Euro. Die Prognose für Post & Paket Deutschland bleibt bei mehr als 900 Millionen Euro, für Group Functions bei rund minus 400 Millionen Euro.

    Auch beim Free Cashflow ohne Netto-M&A ist DHL zuversichtlicher: Er soll 2026 mehr als 3,2 Milliarden Euro erreichen. Zuvor hatte das Unternehmen rund 3,0 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Investitionsplanung steigt zugleich auf rund 3,6 Milliarden Euro, nachdem bislang 3,0 bis 3,3 Milliarden Euro vorgesehen waren. Der starke operative Cashflow ermögliche weitere Investitionen trotz eines wachstumsbedingten Aufbaus des Working Capital, teilte der Konzern mit. Die mittelfristige Zielgröße von mehr als 7 Milliarden Euro EBIT in einem normalisierten wirtschaftlichen Umfeld soll im kommenden März überprüft werden.

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    Im dritten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als zwölf Prozent auf rund 22,6 Milliarden Euro. Das Konzern-EBIT verbesserte sich um etwa 16 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro, verglichen mit 1,477 Milliarden Euro im Vorjahr. Maßgeblich war die Entwicklung bei DHL Express: Das EBIT der Sparte erreichte rund 1,035 Milliarden Euro nach 692 Millionen Euro. Neben Kosten- und Ertragsmaßnahmen trugen eine bessere Auslastung und höhere Transportgewichte dazu bei. Zudem profitierte Express im Quartal mit rund 100 Millionen Euro von knappen Kapazitäten im Luftfrachtmarkt.

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    Die übrigen Geschäftsfelder entwickelten sich uneinheitlich. Global Forwarding steigerte das EBIT auf rund 260 Millionen Euro, Supply Chain auf 300 Millionen Euro. Bei eCommerce sank es auf etwa 50 Millionen Euro; im Vorjahr hatten positive Sondereffekte das Ergebnis gestützt. Post & Paket Deutschland erzielte rund 150 Millionen Euro und blieb damit ebenfalls unter dem Vorjahreswert. Der Free Cashflow lag im Quartal bei rund 900 Millionen Euro. Darin enthalten war eine Nettobelastung von etwa 255 Millionen Euro aus IEEPA-Zahlungen.

    Neben der Prognoseerhöhung steht DHL im deutschen Briefmarkt vor stärkerer Konkurrenz: Sechs Wettbewerber bündeln ihre Betreuung bundesweiter Firmenkunden in der neu gegründeten Deutschlandversand GmbH. Das Gemeinschaftsunternehmen übernimmt den insolventen Briefdienstleister dvs und die Zustellgesellschaft Xendis. Die Partner wollen ihre bisher getrennten Zustellnetze zusammenführen und dadurch effizienter werden.

    Analysten reagierten positiv auf die Geschäftsentwicklung. JPMorgan bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 65 Euro und verwies auf ein starkes EBIT sowie einen zuversichtlichen Ausblick. RBC nahm DHL mit „Outperform“ und einem Kursziel von 67 Euro auf. Die Bank sieht insbesondere im Expressgeschäft weiteres Gewinnwachstum.



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