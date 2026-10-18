Starlink-Drosselung: Wie abhängig ist die Ukraine von Musk?

Nach ukrainischen Angaben galt für etwas mehr als einen Tag eine Geschwindigkeitsgrenze: Bewegten sich Starlink-Terminals schneller als 160 Kilometer pro Stunde, verloren sie demnach die Verbindung. Betroffen waren offenbar Drohnen, die die ukrainischen Streitkräfte sowohl für Angriffe als auch zur Abwehr russischer Drohnen einsetzen. Die Beschränkung soll Einsätze scheitern lassen haben. Mehrere ukrainische Medien berichteten anschließend unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium, die Funktion bei schnellen Bewegungen sei wiederhergestellt. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor; die Behörde prüfte weiterhin die Ursachen und Umstände.

Die zeitweilige Einschränkung des militärisch genutzten Satelliteninternets in der Ukraine wirft Fragen zur Kontrolle und Verlässlichkeit des Dienstes auf. US-Präsident Donald Trump wies zurück, für eine Drosselung verantwortlich gewesen zu sein. Er sagte, er habe erst am Morgen davon erfahren und wisse nicht, dass der Zugang verlangsamt worden sei. Elon Musk, Eigentümer des Starlink-Betreibers SpaceX, erklärte dagegen auf X, Beschränkungen für den militärischen Dienst Starshield würden vom US-Militär und letztlich vom Präsidenten festgelegt. Wer die Maßnahme tatsächlich veranlasste, blieb damit zunächst offen.

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Der Vorgang macht die strategische Bedeutung privater Satellitenkommunikation im Krieg deutlich. Starlink und sein militärischer Ableger Starshield stellen der Ukraine eine Infrastruktur bereit, die für Kommunikation und Drohnensteuerung wichtig ist. Zugleich zeigt die mutmaßliche Einschränkung, dass ein kommerziell bereitgestellter Dienst im Konfliktfall nicht automatisch unter der Kontrolle des nutzenden Staates steht. Für Kiew entsteht damit ein Risiko: Eine technische oder politische Entscheidung außerhalb der Ukraine könnte militärische Abläufe unmittelbar beeinträchtigen.

Musk unterschied zwischen Starlink und Starshield. Starlink werde als kommerzieller Dienst für zivile und defensive Zwecke genutzt, nicht für militärische Offensiven; über den militärischen Ableger Starshield entschieden dagegen US-Stellen. Diese Abgrenzung beantwortet jedoch nicht, wer die konkrete Beschränkung ausgelöst hat. Ebenso wenig beseitigt sie die Unsicherheit darüber, welche Nutzungen künftig zugelassen oder begrenzt werden könnten. Trumps Dementi und Musks Darstellung stehen bislang nebeneinander.

In der Online-Debatte wurde der Vorfall als Warnsignal für Staaten gewertet, die ihre Verteidigung von einem ausländischen Anbieter abhängig machen. Kommentatoren bezweifelten, dass andere souveräne Länder künftig in vergleichbare Abhängigkeiten gehen würden, und verwiesen auf mögliche konkurrierende Satellitennetze. Zugleich wurde diskutiert, ob Russland auf eigene Systeme oder auf chinesische Infrastruktur setzen könnte. Solche Einschätzungen bleiben spekulativ; der konkrete Vorfall zeigt aber, dass alternative Netze und eigene Kapazitäten strategisch an Bedeutung gewinnen.

Für die Ukraine geht es deshalb nicht allein um die Wiederherstellung einer Verbindung. Entscheidend sind auch klare Zuständigkeiten, belastbare Zusagen und Ausweichmöglichkeiten. Solange zentrale Kommunikationsdienste von privaten Unternehmen und politischen Entscheidungen in den USA abhängen, bleibt ihre Verfügbarkeit ein sicherheits- und wirtschaftspolitischer Unsicherheitsfaktor.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 146,0EUR auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.