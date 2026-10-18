Tech-Ausverkauf treibt Anleger in Bundesanleihen – Renditen sinken

Die Kursbewegungen folgten auf eine volatile Handelswoche. Eine unerwartet hohe US-Inflation hatte zunächst die Erwartungen an steigende Leitzinsen verstärkt und die Renditen an den Anleihemärkten nach oben getrieben. Der anschließende Ausverkauf bei Technologieaktien kehrte die Bewegung jedoch um: Die Nachfrage nach Staatsanleihen nahm zu, sodass Bundesanleihen ihre Verluste nach den US-Inflationsdaten mehr als wettmachten.

Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Auslöser waren kräftige Verluste bei Technologiewerten, die Anleger teilweise in sichere Anlagehäfen trieben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,60 Prozent auf 121,68 Punkte. Zeitweise hatte das Plus noch höher gelegen. Im Gegenzug sank die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 3,39 Prozent. Am Freitag beruhigte sich der Markt: Der Bund-Future notierte mit 121,61 Punkten nahezu unverändert, die Rendite lag bei 3,40 Prozent.

Besonders unter Druck stand der KI-Sektor. Die Aussicht auf höhere Finanzierungskosten schürte Sorgen über Unternehmen, die hohe Investitionen stemmen und teils stark verschuldet sind. Analysten der Dekabank sprachen von einem Ausverkauf bei US-Technologiewerten an den asiatischen Aktienmärkten. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank stützte diese Entwicklung die Staatsanleihen.

Auch in anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück. In Frankreich fiel die zehnjährige Rendite zeitweise besonders deutlich, nachdem die Sorge um die Staatsfinanzen des Landes sie in den vorangegangenen Handelstagen nach oben getrieben hatte. Damit entspannte sich der Druck auf französische Anleihen vorerst.

Robuste US-Konjunkturdaten konnten die Erholung am Donnerstag nicht stoppen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen stärker als erwartet, auch regionale Industrieindikatoren signalisierten weiteres Wachstum. Am Freitag blieb der Markt dennoch weitgehend stabil. Die US-Industrieproduktion, die stärker als erwartet zulegte, gab den Anleihen keine entscheidenden Impulse.

Im Fokus der Anleger standen zudem Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh. Er machte deutlich, keine Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs geben zu wollen. Marktbeobachter werteten seinen Auftritt beim Treffen des Internationalen Währungsfonds in Bangkok zugleich als Signal, dass die Federal Reserve die Zinsen im Oktober zunächst nicht weiter anheben könnte. Das bremste die Spekulation auf eine schnelle Zinserhöhung und begrenzte den Renditeanstieg.

Zum Wochenschluss fehlten weitere wichtige Impulse. Neben den US-Daten standen weder bedeutende Veröffentlichungen noch erwartete Reden von Vertretern der Europäischen Zentralbank oder der Fed an. **Die Anleihemärkte blieben damit zwischen Inflationssorgen, Zinserwartungen und der Nachfrage nach sicheren Anlagen gefangen.**

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 121,6EUR auf L&S Exchange (16. Oktober 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.