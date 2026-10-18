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    Inflation drückt Gold – Hublot setzt auf Retro, Textilriesen auf Recycling

    Inflation drückt Gold – Hublot setzt auf Retro, Textilriesen auf Recycling
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    ### Inflation belastet Gold, Luxusuhren setzen auf Tradition, Textilhersteller auf Recycling

    Steigende US-Inflation und neue Zinsspekulationen haben den Goldmarkt in der Berichtswoche abrupt belastet. Zunächst profitierte das Edelmetall von einer Beruhigung an den Anleihemärkten: Sinkende Renditen stützten die Notierungen, die bis Mittwochmittag noch ein bis zwei Prozent über dem Vorwochenniveau lagen. Dann meldete die US-Statistik für September eine Verbraucherpreisinflation von 3,7 Prozent, oberhalb der Prognosen. Auch die Kerninflation übertraf den Konsens leicht. Händler bewerteten daraufhin eine Zinserhöhung der Federal Reserve am 28. Oktober wieder als ernsthafte Möglichkeit: Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit stieg auf rund 50 Prozent. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen zog um 0,10 Prozentpunkte an. Gleichzeitig gewann der Dollar kräftig gegenüber dem Euro und erreichte laut Bericht ein Mehrmonatshoch.

    Der Goldpreis reagierte mit einem deutlichen Rücksetzer. Nach einem Wochenhoch von etwa 4.217 US-Dollar je Unze fiel er nach Veröffentlichung der Inflationszahlen auf 4.080 Dollar; am Mittwochnachmittag lag er bei 4.095 Dollar. Xetra-Gold hielt sich in Euro gerechnet etwas besser: Der schwächere Euro stützt den in Deutschland gehandelten Preis. Er stand zuletzt bei 118,40 Euro je Gramm, knapp über dem Vorwochenniveau, nachdem er zwischen 118,00 und 120,85 Euro geschwankt hatte. Im Fokus stehen nun US-Erzeugerpreise und die Erwartungen an die Fed. Marktanalysen sehen Gold trotz hoher Realzinsen als widerstandsfähig; sinkende Realzinsen könnten mittelfristig neuen Auftrieb geben.

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    Im Luxusgütersegment setzt Hublot auf eine Rückbesinnung auf sein Gründungsdesign. Die Classic Fusion Tributo erinnert an die erste Hublot von 1980, die Carlo Crocco mit Goldgehäuse und Kautschukarmband entwarf. Das Modell erscheint in Gelb- und Weißgold und bewahrt den schwarz-goldenen Kontrast, die Lünette mit zwölf Schrauben sowie das reduzierte Zifferblatt. Das Gehäuse wächst von 36 auf 38 Millimeter; eine Krone ermöglicht Wasserdichtigkeit bis 100 Meter. Anders als beim Quarzmodell von 1980 arbeitet nun ein automatisches Manufakturwerk mit 50 Stunden Gangreserve. Die Gelbgoldversion setzt auf ein schwarz lackiertes Zifferblatt und goldene Schwungmasse, die Weißgoldausführung auf Onyx und Wolfram. Hublot nennt eine Garantie von bis zu zehn Jahren und kündigt eine Spende von 100.000 Schweizer Franken an die Stiftung Main Dans la Main an.

    Der taiwanische Polyester- und Textilhersteller Far Eastern New Century präsentierte auf der Messe TITAS in Taipeh Sport- und Kreislaufmaterialien. Die Faser TopCool Petal soll Feuchtigkeit ableiten und wird nach Unternehmensangaben für Trikots bei der Fußball-WM 2026 eingesetzt. Zugleich baut FENC Textil-zu-Textil-Recycling aus und entwickelt Polyester-Monomaterialien für Schuhe und synthetisches Leder. Mehrere Technologien erhielten internationale Auszeichnungen. Mit der Aramidfaser Telix erweitert das Unternehmen sein Angebot zudem für Industrie- und Verteidigungsanwendungen.



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    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4.165USD auf Forex (17. Oktober 2026, 13:29 Uhr) gehandelt.




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