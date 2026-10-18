Inflation drückt Gold – Hublot setzt auf Retro, Textilriesen auf Recycling

### Inflation belastet Gold, Luxusuhren setzen auf Tradition, Textilhersteller auf Recycling

Steigende US-Inflation und neue Zinsspekulationen haben den Goldmarkt in der Berichtswoche abrupt belastet. Zunächst profitierte das Edelmetall von einer Beruhigung an den Anleihemärkten: Sinkende Renditen stützten die Notierungen, die bis Mittwochmittag noch ein bis zwei Prozent über dem Vorwochenniveau lagen. Dann meldete die US-Statistik für September eine Verbraucherpreisinflation von 3,7 Prozent, oberhalb der Prognosen. Auch die Kerninflation übertraf den Konsens leicht. Händler bewerteten daraufhin eine Zinserhöhung der Federal Reserve am 28. Oktober wieder als ernsthafte Möglichkeit: Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit stieg auf rund 50 Prozent. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen zog um 0,10 Prozentpunkte an. Gleichzeitig gewann der Dollar kräftig gegenüber dem Euro und erreichte laut Bericht ein Mehrmonatshoch.

Der Goldpreis reagierte mit einem deutlichen Rücksetzer. Nach einem Wochenhoch von etwa 4.217 US-Dollar je Unze fiel er nach Veröffentlichung der Inflationszahlen auf 4.080 Dollar; am Mittwochnachmittag lag er bei 4.095 Dollar. Xetra-Gold hielt sich in Euro gerechnet etwas besser: Der schwächere Euro stützt den in Deutschland gehandelten Preis. Er stand zuletzt bei 118,40 Euro je Gramm, knapp über dem Vorwochenniveau, nachdem er zwischen 118,00 und 120,85 Euro geschwankt hatte. Im Fokus stehen nun US-Erzeugerpreise und die Erwartungen an die Fed. Marktanalysen sehen Gold trotz hoher Realzinsen als widerstandsfähig; sinkende Realzinsen könnten mittelfristig neuen Auftrieb geben.