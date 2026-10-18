Nordea-Aktie verliert 5,4 Prozent: Rückkäufe vorerst auf Eis

Die Zahlen für das dritte Quartal lagen nach Einschätzung der Analysten von Jefferies mehr oder minder im Rahmen der Erwartungen. Auch die Kostenkontrolle der Bank sei weiterhin solide. Damit lieferten die Ergebnisse aus Sicht des Analysehauses offenbar keinen größeren Anlass zur Sorge. Die Kursreaktion zeigt jedoch, dass Anleger die vorläufige Pause bei den Rückkäufen kritisch bewerten. Aktienrückkäufe können überschüssiges Kapital an die Anteilseigner zurückführen und die Zahl der umlaufenden Aktien verringern. Dass Nordea dieses Instrument zunächst nicht nutzt, rückt deshalb die Frage in den Mittelpunkt, wie das Institut sein Kapital künftig einsetzen kann.

Die Aktie der skandinavischen Bank Nordea ist am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich gefallen. Im frühen Handel verlor das Papier 5,4 Prozent und setzte damit seinen kurzfristigen Abwärtstrend fort. Der Kurs erreichte den niedrigsten Stand seit Ende Juni. Auslöser waren neben den Geschäftszahlen vor allem neue Hinweise zur Kapitalverwendung: Nordea will vorerst keine weiteren eigenen Aktien zurückkaufen, solange eine Überprüfung ihrer Kapitalbasis durch die Europäische Zentralbank läuft.

Hintergrund ist die laufende Prüfung der Kapitalbasis durch die EZB. Nordea hat im Quartalsbericht angekündigt, bis zum Abschluss beziehungsweise während der laufenden Überprüfung keine weiteren eigenen Aktien zu erwerben. Aus den vorliegenden Angaben geht nicht hervor, wann die Prüfung beendet sein wird oder welche konkreten Vorgaben die Aufsicht an die Bank richten könnte. Die Unsicherheit über den zeitlichen Ablauf und die möglichen Folgen dürfte daher zunächst bestehen bleiben.

Jefferies reagierte auf die Zahlen und die Hinweise zum Rückkaufprogramm mit einer Anpassung seiner Bewertung. Das Analysehaus senkte das Kursziel für Nordea von 20,60 auf 19,90 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Buy“. Analyst Alexander Demetriou begründete die niedrigere Zielmarke mit den Gesprächen mit der EZB und den daraus entstehenden Unsicherheiten über die Verwendung von Überschusskapital. Die Einschätzung zum operativen Wachstum fiel dagegen grundsätzlich stabil aus: Bei Nordea laufe es mit Blick auf das Wachstum normal, schrieb der Analyst.

Damit ergibt sich ein geteiltes Bild. Auf der operativen Seite sprechen die weitgehend erwartungsgemäßen Quartalsergebnisse und die solide Kostenkontrolle für ein stabiles Geschäft. Auf der Kapitalseite bleibt dagegen offen, wann Nordea wieder Aktien zurückkaufen kann und wie vorhandene Mittel bis dahin eingesetzt werden. Die bestätigte Kaufempfehlung signalisiert, dass Jefferies trotz des gesenkten Kursziels weiterhin Potenzial sieht. Kurzfristig dürfte die Aktie jedoch besonders auf neue Informationen zur EZB-Prüfung und zur künftigen Kapitalpolitik reagieren. Der Rückgang am Donnerstag verdeutlicht, dass der Aufschub der Rückkäufe für Anleger derzeit ein gewichtiger Unsicherheitsfaktor ist – auch wenn die Geschäftsentwicklung selbst laut Jefferies im üblichen Rahmen verläuft.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 15,80EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.