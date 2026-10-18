Fresenius holt Mahl in den Vorstand und stärkt das Ernährungsgeschäft

Mahl leitet seit Mai 2023 die Kabi-Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition. Die Pharma-Sparte wird er auch in seiner neuen Vorstandsfunktion direkt führen. Nutrition erhält dagegen eine eigenständige Organisationsstruktur: Sébastien Guery übernimmt die Gesamtverantwortung für den Bereich und berichtet künftig an Mahl. Guery führt das Nutrition-Geschäft bereits seit April 2024. Zuvor hatte er unter anderem Managementpositionen bei Sandoz, DuPont Nutrition & Biosciences und McKinsey inne.

Fresenius setzt bei der Führung seiner Tochter Fresenius Kabi auf Kontinuität und eine stärkere Gewichtung des Geschäfts mit medizinischer Ernährung. Der Aufsichtsrat berief Dr. Marc-Alexander Mahl zum 1. November 2026 in den Konzernvorstand. Der 58-Jährige übernimmt dort die Verantwortung für Fresenius Kabi und folgt auf Pierluigi Antonelli, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Zugleich verlängerte das Gremium den Vertrag von Finanzvorständin Sara Hennicken um fünf Jahre bis 2032.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit der organisatorischen Aufwertung reagiere Fresenius auf die wachsende strategische Bedeutung medizinischer Ernährung, erklärte Vorstandschef Michael Sen. Das Unternehmen will zugleich die Wachstumsfelder Biopharma, Medizintechnik und Nutrition weiterentwickeln. Die Personalentscheidungen seien Teil der nächsten Phase des Umbauprogramms #FutureFresenius, das profitables und innovationsgetriebenes Wachstum fördern soll.

Mahl verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung bei Fresenius. Mit einer kurzen Unterbrechung ist er seit 2001 für den Konzern tätig; seit 2011 verantwortete er das globale Pharma-Geschäft. Der Mediziner ist Facharzt für Transfusionsmedizin und hat zudem einen MBA der Wirtschaftshochschule INSEAD. Neben seinen operativen Aufgaben leitete er bislang auch Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Bereichen Pharma und Nutrition.

Hennicken ist seit September 2022 Finanzvorständin. Zu ihrem Ressort gehören neben Finanzen auch IT und Cybersicherheit. Sie kam 2019 zu Fresenius, nachdem sie 14 Jahre im Investmentbanking gearbeitet hatte, zuletzt als Managing Director bei der Deutschen Bank. Die Vertragsverlängerung sichert damit die Fortführung der Finanzführung über die kommenden Jahre.

Aufsichtsratschef Wolfgang Kirsch würdigte Antonellis Beitrag zur Entwicklung von Fresenius Kabi. Durch die Umsetzung von #FutureFresenius seien die Geschäfte gut in ihren Wachstumsmärkten positioniert. Sen dankte dem scheidenden Vorstand ebenfalls für die Zusammenarbeit.

Fresenius beschäftigt weltweit mehr als 178.000 Menschen und erzielte 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Der Konzern betreibt die Geschäftsbereiche Kabi und Helios. Kabi bietet Arzneimittel, medizinische Ernährung und Medizintechnik an; Helios ist ein großer privater Krankenhausbetreiber in Europa.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 44,94EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.