🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius holt Mahl in den Vorstand und stärkt das Ernährungsgeschäft

    ### Fresenius stellt Vorstandsteam neu auf

    Fresenius setzt bei der Führung seiner Tochter Fresenius Kabi auf Kontinuität und eine stärkere Gewichtung des Geschäfts mit medizinischer Ernährung. Der Aufsichtsrat berief Dr. Marc-Alexander Mahl zum 1. November 2026 in den Konzernvorstand. Der 58-Jährige übernimmt dort die Verantwortung für Fresenius Kabi und folgt auf Pierluigi Antonelli, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Zugleich verlängerte das Gremium den Vertrag von Finanzvorständin Sara Hennicken um fünf Jahre bis 2032.

    Mahl leitet seit Mai 2023 die Kabi-Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition. Die Pharma-Sparte wird er auch in seiner neuen Vorstandsfunktion direkt führen. Nutrition erhält dagegen eine eigenständige Organisationsstruktur: Sébastien Guery übernimmt die Gesamtverantwortung für den Bereich und berichtet künftig an Mahl. Guery führt das Nutrition-Geschäft bereits seit April 2024. Zuvor hatte er unter anderem Managementpositionen bei Sandoz, DuPont Nutrition & Biosciences und McKinsey inne.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius!
    Long
    42,21€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,77€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Mit der organisatorischen Aufwertung reagiere Fresenius auf die wachsende strategische Bedeutung medizinischer Ernährung, erklärte Vorstandschef Michael Sen. Das Unternehmen will zugleich die Wachstumsfelder Biopharma, Medizintechnik und Nutrition weiterentwickeln. Die Personalentscheidungen seien Teil der nächsten Phase des Umbauprogramms #FutureFresenius, das profitables und innovationsgetriebenes Wachstum fördern soll.

    Mahl verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung bei Fresenius. Mit einer kurzen Unterbrechung ist er seit 2001 für den Konzern tätig; seit 2011 verantwortete er das globale Pharma-Geschäft. Der Mediziner ist Facharzt für Transfusionsmedizin und hat zudem einen MBA der Wirtschaftshochschule INSEAD. Neben seinen operativen Aufgaben leitete er bislang auch Nachhaltigkeitsaktivitäten in den Bereichen Pharma und Nutrition.

    Hennicken ist seit September 2022 Finanzvorständin. Zu ihrem Ressort gehören neben Finanzen auch IT und Cybersicherheit. Sie kam 2019 zu Fresenius, nachdem sie 14 Jahre im Investmentbanking gearbeitet hatte, zuletzt als Managing Director bei der Deutschen Bank. Die Vertragsverlängerung sichert damit die Fortführung der Finanzführung über die kommenden Jahre.

    Aufsichtsratschef Wolfgang Kirsch würdigte Antonellis Beitrag zur Entwicklung von Fresenius Kabi. Durch die Umsetzung von #FutureFresenius seien die Geschäfte gut in ihren Wachstumsmärkten positioniert. Sen dankte dem scheidenden Vorstand ebenfalls für die Zusammenarbeit.

    Fresenius beschäftigt weltweit mehr als 178.000 Menschen und erzielte 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro. Der Konzern betreibt die Geschäftsbereiche Kabi und Helios. Kabi bietet Arzneimittel, medizinische Ernährung und Medizintechnik an; Helios ist ein großer privater Krankenhausbetreiber in Europa.



    Fresenius

    +1,70 %
    +7,76 %
    -1,15 %
    +8,17 %
    -5,50 %
    +76,84 %
    +9,03 %
    -35,62 %
    +3.109,64 %
    ISIN:DE000FRE5EN2WKN:FRE5EN
    Fresenius direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 44,94EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fresenius holt Mahl in den Vorstand und stärkt das Ernährungsgeschäft ### Fresenius stellt Vorstandsteam neu auf Fresenius setzt bei der Führung seiner Tochter Fresenius Kabi auf Kontinuität und eine stärkere Gewichtung des Geschäfts mit medizinischer Ernährung. Der Aufsichtsrat berief Dr. Marc-Alexander Mahl zum 1. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     