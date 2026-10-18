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    Zahlenflut und Zinsentscheide: Diese Termine bewegen die Märkte im Oktober

    Zahlenflut und Zinsentscheide: Diese Termine bewegen die Märkte im Oktober
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    Die zweite Oktoberhälfte steht ganz im Zeichen der Berichtssaison und wichtiger Konjunktur- und Zinsdaten. Zwischen dem 16. und 30. Oktober veröffentlichen zahlreiche Unternehmen ihre Quartalszahlen. Für Anleger besonders dicht wird das Programm vom 20. bis 22. Oktober sowie vom 27. bis 29. Oktober. Parallel liefern Daten aus Europa, den USA und China neue Hinweise auf die wirtschaftliche Lage.

    Zum Auftakt stehen am 16. Oktober unter anderem deutsche Baugenehmigungen, die Handelsbilanz der Eurozone und die endgültigen Verbraucherpreise für September im Kalender. Zudem endet der EU-Gipfel; in Thailand wird die Jahrestagung von IWF und Weltbank fortgesetzt. Am 19. Oktober richtet sich der Blick auf China: Erwartet werden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals, zur Industrieproduktion, zum Einzelhandel und zu Investitionen. In Deutschland werden Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe gemeldet.

    Die Unternehmensberichte spannen einen weiten Bogen. Am 20. Oktober präsentieren unter anderem ABB, General Motors, GE Aerospace, Netflix und die Deutsche Börse ihre Zahlen. Am Folgetag stehen unter anderem SAP, Tesla, IBM und AT&T auf der Agenda. Der 22. Oktober bringt Berichte von Nestlé, Roche, Unicredit, Barclays, Procter & Gamble und Intel. Am 27. Oktober folgen unter anderem Porsche, Beiersdorf, HSBC, PayPal, Boeing, Coca-Cola und Visa.

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    Besonders ereignisreich wird der 28. Oktober: BASF, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, UBS und BNP Paribas legen Ergebnisse vor. Aus den USA kommen Zahlen von Alphabet, Microsoft, Ford und FedEx. Zudem entscheidet die US-Notenbank über den Leitzins. In Großbritannien ist die Vorlage des Haushalts angekündigt. Am 29. Oktober berichten unter anderem Volkswagen, Adidas, MTU, Shell, Totalenergies und Mastercard. Zugleich stehen die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank sowie die erste Schätzung des US-Wachstums im dritten Quartal an. Auch US-Konsumausgaben und die PCE-Kernrate werden veröffentlicht.

    Bei den Konjunkturdaten sind außerdem die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, die Eurozone, Großbritannien und die USA am 23. Oktober wichtig. Am 26. Oktober wird der Ifo-Geschäftsklimaindex erwartet. Der 30. Oktober bündelt erste BIP-Schätzungen für mehrere europäische Länder und die Eurozone, neben Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten. In Japan steht an diesem Tag zudem ein Zinsentscheid an.

    Abseits der Termine kündigte der vietnamesische Kokosnussverarbeiter Luong Quoi Coconut seine Teilnahme an der Fachmesse SIAL Paris an. Das Unternehmen will dort Produkte sowie OEM-, ODM- und Eigenmarkenangebote für europäische Geschäftspartner präsentieren. Es verweist auf Präsenz in mehr als 70 Ländern und internationale Qualitäts- und Biozertifizierungen.



    Weizen

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    -4,09 %
    -8,92 %
    -2,22 %
    +32,35 %
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    -10,96 %
    +56,47 %
    -13,19 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 655,2PKT auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.






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