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    NORMA Group: Mirabaud zurück über 3 Prozent, Morgan Stanley darunter

    NORMA Group: Mirabaud zurück über 3 Prozent, Morgan Stanley darunter
    Foto: NORMA Group

    ### Bewegung bei den Großaktionären der NORMA Group

    Bei der NORMA Group haben sich die gemeldeten Stimmrechtsanteile von Morgan Stanley und Mirabaud SICAV im Herbst verändert. Die Mitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz zeigen unterschiedliche Entwicklungen: Morgan Stanley unterschritt die Drei-Prozent-Marke, während Mirabaud zunächst darunter fiel und sie anschließend wieder überschritt. Die Gesamtzahl der NORMA-Stimmrechte beträgt laut den Meldungen 22.556.287.

    Morgan Stanley meldete eine Schwellenberührung zum 7. Oktober 2026. Der Anteil der Stimmrechte sank gegenüber der vorherigen Meldung von 3,11 auf 2,96 Prozent. Das entspricht 667.114 Stimmrechten, die Morgan Stanley zugerechnet werden. Direkte Stimmrechte weist die US-amerikanische Finanzgruppe nicht aus. Zusätzlich meldete sie Instrumente in Höhe von 0,13 Prozent beziehungsweise 29.637 Stimmrechten. Dabei handelt es sich um ein jederzeit ausübbares Rückrufrecht im Zusammenhang mit Wertpapierleihevereinbarungen. Einschließlich dieser Instrumente beläuft sich der Gesamtanteil auf 3,09 Prozent, nach zuvor 3,25 Prozent. Die Meldung führt eine Kette von Morgan-Stanley-Gesellschaften auf, über die Stimmrechte zugerechnet werden.

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    Auch bei Mirabaud SICAV gab es Veränderungen. Zum 24. September lag der Anteil des luxemburgischen Fonds bei 2,97 Prozent oder 668.903 Stimmrechten. Damit unterschritt Mirabaud die Drei-Prozent-Schwelle; zuvor waren 3,03 Prozent gemeldet worden. Am 9. Oktober überschritt der Fonds die Schwelle erneut. Die neue Beteiligung beträgt 3,41 Prozent und entspricht 768.564 Stimmrechten. Finanzinstrumente wurden in beiden Fällen nicht ausgewiesen.

    Die Veränderungen von Mirabaud wurden in mehreren EQS-Mitteilungen veröffentlicht. FundPartner Solutions (Europe) S.A. meldete den Anteil am 16. Oktober im Namen des Fonds; in einer weiteren Mitteilung trat Mirabaud SICAV selbst als Mitteilungspflichtiger auf. Beide Veröffentlichungen nennen für den 9. Oktober dieselbe Beteiligung von 3,41 Prozent. Die Meldung zum Rückgang auf 2,97 Prozent datiert ebenfalls vom 16. Oktober und bezieht sich auf die Schwellenberührung am 24. September.

    Die Stimmrechtsmeldungen dokumentieren Beteiligungsbewegungen, erklären jedoch nicht deren Hintergründe. Aus ihnen geht weder hervor, ob die Veränderungen auf Käufe oder Verkäufe am Markt zurückzuführen sind, noch geben sie Auskunft über die Anlageabsichten der Investoren. Sie zeigen vielmehr, welche Stimmrechte und meldepflichtigen Instrumente den jeweiligen Investoren zu den angegebenen Stichtagen zugerechnet wurden. Für die NORMA Group selbst enthalten die Mitteilungen keine Angaben zu Geschäftsentwicklung, Strategie oder finanziellen Aussichten.



    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 15,34EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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