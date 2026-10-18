Ericsson überrascht Anleger: Aktie springt – doch Kosten bedrohen Margen

Der Umsatz stieg im Quartal um sechs Prozent auf 59,5 Milliarden Kronen. Treiber war eine solide Nachfrage nach Mobilfunkausrüstung. Beim Nettogewinn zeigte sich dagegen ein deutlicher Rückgang: Er halbierte sich nahezu auf 5,8 Milliarden Kronen. Im Vorjahreszeitraum hatte Ericsson vom Verkauf des US-Telekommunikationsdienstleisters Iconectiv profitiert. Der daraus verbuchte Einmalertrag erschwert den Vergleich und erklärt einen Teil des Rückgangs beim Ergebnis.

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Zwar sank das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf 10,1 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet rund 900 Millionen Euro. Der Rückgang fiel jedoch weniger stark aus als prognostiziert. Zudem war das Vorjahresergebnis durch einen Einmalertrag erhöht worden. An der Börse sorgten die Zahlen für deutliche Kursgewinne: Die Aktie legte zeitweise mehr als zehn Prozent zu und notierte zuletzt in Stockholm rund acht Prozent höher bei 104,85 Kronen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Regional entwickelte sich das Geschäft unterschiedlich. Besonders in Japan und Indien verzeichnete der Konzern nach Einschätzung von Analysten eine gute Nachfrage. In der wichtigen Region Amerika hält die Schwäche hingegen an. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal überzeugte die Anleger: Ericsson rechnet mit einer saisonüblichen Umsatzentwicklung. Für die bereinigte Bruttomarge in der Netzwerksparte stellte das Unternehmen eine Spanne von 49 bis 51 Prozent in Aussicht. Im dritten Quartal hatte sie bei 50,3 Prozent gelegen und damit etwa das Vorjahresniveau erreicht.

Der neue Vorstandschef Per Narvinger warnte zugleich vor Gegenwind im kommenden Jahr. Steigende Kosten für Komponenten dürften die Bruttomarge belasten. Außerdem erwartet Ericsson, dass der Markt für Mobilfunkzugangstechnik (RAN) eher stagniert. Die Nachfrage nach 5G-Netztechnik entwickelt sich bereits seit Jahren schleppend; hinzu komme eine weiterhin hohe geopolitische Unsicherheit, sagte Narvinger.

Der Manager hat den Chefposten erst in diesem Monat übernommen. Sein Vorgänger Börje Ekholm hatte mit Stellenabbau und Kostensenkungen auf das schwierige Marktumfeld reagiert. Narvinger kündigte als ersten organisatorischen Schritt an, die beiden Asiensparten zusammenzulegen. Damit soll die Geschäftsstruktur vereinfacht werden. Die positiven Quartalszahlen geben dem Konzern zunächst Rückenwind, ändern aber wenig an den Herausforderungen: Eine verhaltene Marktentwicklung und steigende Beschaffungskosten dürften die Ergebnisentwicklung weiter erschweren. Investoren müssen daher abwägen, ob die robuste Nachfrage in einzelnen Märkten und die Fortschritte bei der Organisation ausreichen, um den Margendruck auszugleichen.

Die Telefon L.M.Ericsson (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 9,382EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.