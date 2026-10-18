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    Kion-Aktie: Kursziel fällt auf 54 Euro – warum MPCM trotzdem zum Kauf rät

    Kion-Aktie: Kursziel fällt auf 54 Euro – warum MPCM trotzdem zum Kauf rät
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Die Kion-Aktie bleibt nach der gekürzten Jahresprognose unter Druck. Das Analysehaus MPCM hat am Donnerstag sein Kursziel für den Gabelstapler- und Lagertechnikhersteller von 58 auf 54 Euro gesenkt. An der Einstufung „Buy“ hält Analyst Stefan Augustin dennoch fest. Die Entscheidung verbindet eine vorsichtigere Bewertung der kurzfristigen Ertragslage mit einem weiterhin positiven Blick auf die Aktie. Das niedrigere Kursziel spiegelt nach Einschätzung des Hauses die zunehmenden Belastungen wider, die aus der schwachen Auslastung der Produktionskapazitäten entstehen.

    Besonders kritisch ist die Entwicklung im Segment Industrial Trucks & Services, kurz ITS. Dort seien die Kapazitäten nicht voll ausgelastet. Das dürfte nach Augustins Einschätzung nicht nur das Schlussquartal des laufenden Jahres, sondern auch das Geschäftsjahr 2027 belasten. Eine geringe Auslastung kann die Kosten je produzierter Einheit erhöhen und die operative Marge unter Druck setzen. MPCM sieht daher nur wenig Entlastung nach der Prognosesenkung. Der Analyst hat seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis, also das bereinigte Ebit, bis einschließlich 2028 gekürzt. Damit reichen die Auswirkungen seiner Einschätzung über das laufende Jahr hinaus und umfassen auch die mittelfristige Ergebnisentwicklung.

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    Die Mitteilung macht deutlich, dass MPCM zwischen kurzfristigen Ergebnisrisiken und langfristiger Perspektive unterscheidet. Das „Buy“-Votum bleibt bestehen, obwohl die Gewinnannahmen und das Kursziel sinken. Das ist kein Hinweis darauf, dass sich die operative Lage bereits verbessert hat; vielmehr hält der Analyst offenbar an einer positiven Einschätzung des Unternehmens fest, während er die Belastungen stärker in den Prognosen berücksichtigt. Zu den konkreten Gründen der gekürzten Jahresprognose oder zur Höhe der neuen Schätzungen nennt die vorliegende Mitteilung keine weiteren Einzelheiten. Auch die erwarteten Auswirkungen auf Umsatz, Auftragseingang und Cashflow lassen sich aus der Analystennotiz nicht beziffern. Deshalb bleibt der zentrale Prüfpunkt für Anleger, ob Kion die vorhandenen Kapazitäten rasch an die Nachfrage anpassen kann.

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    Die nächste wichtige Informationsquelle ist der Quartalsfinanzbericht für das dritte Quartal. Kion hat angekündigt, diesen am 29. Oktober 2026 zu veröffentlichen. Der Bericht soll auf der deutschsprachigen und englischsprachigen Investorenseite des Unternehmens bereitstehen. Die Bekanntmachung erfolgte am 15. Oktober über EQS; sie enthält jedoch keine Geschäftszahlen und keine zusätzlichen Aussagen zur Geschäftsentwicklung. Anleger werden den kommenden Bericht daher besonders auf Hinweise zur Nachfrage, zur Auslastung der ITS-Kapazitäten und zu möglichen Maßnahmen zur Kostenkontrolle prüfen. Entscheidend wird sein, ob sich die Schwäche auf einzelne Bereiche beschränkt oder länger anhält. Bis dahin bleibt MPCMs Botschaft zweigeteilt: Kion behält aus Sicht des Hauses Kaufqualität, muss aber erst zeigen, dass die Unterauslastung nicht dauerhaft auf Ergebnis und Bewertung drückt.



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