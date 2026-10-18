Trotz Trump-Attacke: Selenskyj rechnet mit neuen US-Gesprächen

Trump hatte Selenskyj zuvor im US-Sender Newsmax als schwierigeren Verhandlungspartner als Putin bezeichnet und ihn als mögliches Hindernis für ein Abkommen dargestellt. Eine Einigung könne es nach seiner Darstellung nur ohne den ukrainischen Präsidenten geben. Zugleich sagte Trump, beide Seiten wollten den Krieg beenden, und forderte ein sofortiges Ende der Kämpfe. Selenskyj wiederum sieht in der russischen Diesel-Lieferung an die USA einen Verlust eines starken Partners. Trump warf Kiew vor, mit Angriffen auf russische Raffinerien die Ölpreise zu treiben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet trotz erneuter Spannungen mit US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen mit einem weiteren Gespräch zwischen Kiew und Washington. Sein Team stehe in ständigem Kontakt mit dem amerikanischen Verhandlungsteam; auf welcher Ebene ein Treffen stattfinden könnte, ließ Selenskyj am Rande des EU-Gipfels in Brüssel offen. Zugleich kritisierte er, über Trumps Dieselvereinbarung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und die damit verbundene vorübergehende Aussetzung von Sanktionen nicht vorab informiert worden zu sein.

Beim EU-Gipfel erhielt Selenskyj nach eigenen Angaben Unterstützung für die ukrainische Position. Im Mittelpunkt der Beratungen steht die Finanzierung des Landes für 2026 und 2027. In einer Rede forderte er für das kommende Jahr zusätzlich 70 Milliarden Euro für Verteidigung, Waffen und Widerstandsfähigkeit. Die Kriegskosten bezifferte er für den Zeitraum auf 155 Milliarden Euro. Finanzminister Serhij Martschenko hatte zuvor erklärt, im regulären Haushalt fehlten 32,6 Milliarden US-Dollar; allein für Verteidigungsausgaben betrage die Finanzierungslücke 45 Milliarden Dollar. Selenskyj zeigte sich zudem zuversichtlich, dass Einschränkungen beim militärisch genutzten Starlink-Internet aufgehoben werden. Sein Verteidigungsministerium stehe dazu mit den USA in Kontakt; aus dem Weißen Haus gebe es entsprechende Signale.

Im Jemen geraten Hunderttausende Menschen in der drittgrößten Stadt Tais durch den Vormarsch der Huthi-Rebellen zunehmend in Isolation. Die schiitische Miliz versucht seit Wochen, die Stadt einzukreisen und möglicherweise die Regierung sowie verbündete Kräfte zu vertreiben. Tais war im zehnjährigen Bürgerkrieg wiederholt umkämpft; eine frühere Blockade wichtiger Zufahrten durch die Huthi hatte ab 2015 jahrelang angehalten. Nach teilweiser Öffnung von Straßen im Jahr 2024 ist die Stadt nun erneut bedroht.

Die Versorgungslage verschlechtert sich: Bewohner berichten von fehlendem Mehl, Wasser, Gas und Diesel. Händler sollen Waren zurückhalten; Trinkwasser werde teils nur in begrenzten Mengen verkauft. Die Knappheit treibt Lebensmittel- und Treibstoffpreise. Kämpfe und gesperrte Straßen erschweren zugleich humanitäre Einsätze. Das Welternährungsprogramm schätzt, dass landesweit rund 800.000 Menschen nicht mehr erreicht werden können, darunter 600.000 Hilfsbedürftige in Tais. Tais ist wichtiger Zugang nach Aden, dem politischen Zentrum des Südens.

Diesel wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 1.464USD auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.