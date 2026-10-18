BVB-Krise verschärft sich: 0:0 bei Union, Karetsas verletzt

Beide Mannschaften standen vor der Partie unter Druck. Union wollte den historisch schwachen Bundesliga-Start nicht länger durch den Sieg gegen Elversberg überdecken. Dortmund war nach den jüngsten Rückschlägen auf Wiedergutmachung aus. Trainer Niko Kovac nahm fünf Änderungen an der Startelf vor und brachte unter anderem Nico Schlotterbeck und Serhou Guirassy. Union-Coach Mauro Lustrinelli setzte auf dieselbe Anfangsformation wie zuletzt.

Borussia Dortmund hat seine Ergebniskrise verschärft. Beim 1. FC Union Berlin kam der BVB nicht über ein 0:0 hinaus und blieb damit zum dritten Mal in Serie ohne Sieg. Auf das Remis in Bremen und die Niederlage gegen Bodö/Glimt folgte nicht die erhoffte Reaktion. In der Bundesliga droht Dortmund nach dem Spieltag der Rückfall auf Rang drei. Um die Spitzenposition zu behaupten, ist der Club auf Patzer des SC Freiburg und des FC Bayern angewiesen. Der Druck vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag gegen den aserbaidschanischen Neuling Sabah FK wächst: Ein Sieg soll verhindern, dass die Stimmung weiter kippt.

Der BVB trat zunächst deutlich aggressiver auf als beim Auftritt in Norwegen und drängte die Berliner phasenweise tief in die eigene Hälfte. Aus dem Druck entwickelte sich jedoch kaum Torgefahr. Die intensive Zweikampfführung führte früh zu Verwarnungen: Ethan Nwaneri, Waldemar Anton und Guirassy sahen bereits in der ersten Viertelstunde Gelb. Auch Union-Spieler Tom Rothe und Janik Haberer wurden verwarnt. Bis zur Pause blieben klare Chancen auf beiden Seiten selten. Dortmunds Torhüter Gregor Kobel musste erst in der Nachspielzeit bei einem Freistoß von Kastriot Imeri eingreifen.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Tempo auf. Maximilian Beier verfehlte in der 56. Minute eine Hereingabe von Julian Ryerson und vergab die beste Dortmunder Möglichkeit. Auf der Gegenseite setzte Tim Skarke den Ball nach einem Konter über das Tor. In der Schlussphase prägten harte Zweikämpfe und Unterbrechungen das Geschehen. Guirassy ließ eine gute Gelegenheit nach einem Freistoß aus; Union blieb vor allem bei Standards gefährlich. Ein Treffer fiel nicht. Dortmund zeigte mehr Initiative, ließ im entscheidenden Moment aber die Durchschlagskraft vermissen.

Zusätzlich belastet eine Verletzung die Lage: Neuzugang Konstantinos Karetsas knickte wenige Minuten nach seiner Einwechslung im Zweikampf mit Union-Kapitän Rani Khedira am rechten Sprunggelenk um. Der 18-Jährige musste gestützt vom Platz und dürfte das Spiel am Dienstag verpassen. Ob er länger ausfällt, ist noch unklar; weitere Untersuchungen sollen Aufschluss geben. Für Karetsas ist es der nächste gesundheitliche Rückschlag: Im Champions-League-Spiel gegen Villarreal war er wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen und hatte anschließend die Partie gegen Paderborn verpasst. Kovac sagte, der Spieler sei noch nicht wieder auf seinem früheren Leistungsstand.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 3,08EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.