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    Ritter Sport vor Erfolg: Gericht sieht Verwechslungsgefahr bei Wacker-Riegel

    Ritter Sport vor Erfolg: Gericht sieht Verwechslungsgefahr bei Wacker-Riegel
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    **Ritter Sport im Markenstreit mit Wacker vor möglichem Erfolg**

    Ritter Sport kann im Streit um einen quadratischen Haferriegel auf einen Erfolg vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hoffen. Der Vorsitzende Richter Christoph Stefani sah bei der Anhörung eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit zwischen der Verpackung des Wacker-Produkts „Monnemer Quadrat Bio“ und jener der Schokoladentafeln von Ritter Sport. Es bestehe Verwechslungsgefahr; zudem hätten die Produkte einen ähnlichen Verwendungszweck. Ein Urteil soll am 5. November verkündet werden.

    Nach Einschätzung des Gerichts werden Schokolade und Müsliriegel häufig an denselben Verkaufsorten angeboten und zu ähnlichen Gelegenheiten verzehrt – etwa als Zwischenmahlzeit oder Energielieferant. Aufgedruckte Symbole auf der Verpackung des Haferriegels reichten demnach nicht aus, um einen hinreichenden Abstand zu schaffen. Ritter Sport habe der Nutzung seiner Marke nicht zugestimmt. Deshalb, so Stefani, liege ein Verstoß gegen das Markengesetz vor; dem Schokoladenhersteller könnten Unterlassung und Schadenersatz zustehen.

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    Der Streit betrifft eine beim Deutschen Patent- und Markenamt geschützte Verpackungsform: eine neutrale, quadratische Hülle mit typischen Seitenlaschen und einer Längsnaht auf der Rückseite. Ritter Sport argumentiert, Schokolade und Müsliriegel seien ähnliche Waren, die sich an dieselbe Zielgruppe richteten. Eine Verwechslung könne die Marke beeinträchtigen.

    Wacker hatte den Haferriegel im November 2024 eingeführt. Geschäftsführer Matteo Wacker erklärte, die quadratische Form sei von der Mannheimer Innenstadt inspiriert, deren Straßennetz in Quadraten angelegt ist. Zugleich weist das Unternehmen den Vorwurf zurück: Der Riegel sei keine Schokolade, werde im Handel einer anderen Warengruppe zugeordnet und erfülle ein anderes Verbraucherbedürfnis. Ritter Sport hatte Wacker 2025 verklagt. Neben Schadenersatz fordert der Schokoladenhersteller, die beanstandete Verpackung nicht weiterzuverwenden und bereits ausgelieferte Ware zurückzurufen.

    Vor dem Landgericht Stuttgart hatte Ritter Sport zunächst verloren. Das Unternehmen legte Berufung ein. Wacker hat den quadratischen Riegel inzwischen vorübergehend aus dem Sortiment genommen und durch einen länglichen Snack ersetzt, den die Firma „Monnemer Klageriegel“ nennt. Damit will sie mögliche Schadenersatzforderungen begrenzen, falls der Rechtsstreit länger dauert.

    Die Wacker-Geschäftsführung reagierte überrascht und hält sich weiterhin für im Recht. Zugleich muss das Familienunternehmen die Kosten abwägen: Ein Verfahren bis zum Bundesgerichtshof könne, sollte Wacker verlieren, nach Angaben seiner Anwältin bis zu 80.000 Euro kosten. Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts könnte der Streit dennoch weitergehen – etwa bei zugelassener Revision oder einer Beschwerde gegen deren Nichtzulassung.



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