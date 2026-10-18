Good Brands wächst – und schreibt 3 Millionen Euro auf Altbeteiligungen ab

Zum 30. Juni 2026 erreichte der Umsatz des „Portfolio under Management“ auf rollierender Zwölfmonatsbasis (LTM) 139,2 Millionen Euro. Ein halbes Jahr zuvor waren es 105,4 Millionen Euro, vor einem Jahr 73,4 Millionen Euro. Das Portfolio wuchs damit binnen Jahresfrist deutlich. Das aggregierte EBIT stieg im Vergleich zum Vorhalbjahr von 9,5 auf 10,1 Millionen Euro. Für Marketing gaben die Unternehmen zusammen 59,4 Millionen Euro aus. Insgesamt betreut Good Brands 21 Unternehmen.

Die Good Brands AG stellt ihr Portfolio neu auf: Während die aggregierten Umsätze der betreuten Unternehmen deutlich steigen, nimmt der Mannheimer Investor Abschreibungen von insgesamt 3,0 Millionen Euro auf frühere Beteiligungen vor. Nach Angaben des Unternehmens betrifft die Bereinigung zu 89 Prozent Investments aus der Zeit vor 2018. Die Wertberichtigungen seien nicht zahlungswirksam; die Liquidität bleibe daher unberührt.

Die Bereinigung umfasst vollständige Abschreibungen auf United Screens, Marvin, WineGuys Germany, truemorrow Solutions, Pure Beverage und Make Love and Aid. Bei stilfaser wird der Wert um 2,243 Millionen Euro reduziert. Die Abschreibungen sollen den Bilanzansatz von Beteiligungen korrigieren, die sich nach Einschätzung des Vorstands nicht wie erwartet entwickelt haben. Sie stehen damit im Kontrast zur positiven Entwicklung der aktuellen Portfolio-Kennzahlen, betreffen laut Unternehmen aber überwiegend frühere Investitionsphasen.

Im ersten Halbjahr investierte Good Brands in die D2C-Marke Natunora und die Naturkosmetikmarke mellow NOIR. Zudem kamen Unternehmen hinzu, die der Investor gegen erfolgsabhängige Vergütung betreut. Aus diesem Portfolio realisierte Good Brands einen Exit und erhielt dafür rund 1,1 Millionen Euro. Abhängig von der weiteren Geschäftsentwicklung könnten in den kommenden drei Jahren zusätzliche Erträge von bis zu 0,3 Millionen Euro folgen. Für weitere Beteiligungen prüft das Unternehmen Ausstiegsmöglichkeiten.

Der Nettoinventarwert (NAV) lag zum Stichtag bei 16,9 Millionen Euro, nach 13,0 Millionen Euro zum Jahresende 2025. In diesem Wert seien sowohl die Neuzugänge als auch die Portfoliobereinigungen berücksichtigt. Weitere Erläuterungen zur Berechnung sollen im Halbjahresbericht des Vorstands veröffentlicht werden.

Vorstand Henrik Sabban wertet das Umsatzwachstum und den Exit als Bestätigung des Geschäftsmodells. Künftig wolle Good Brands stärker auf Marken mit tragfähigen Stückkosten und einem klaren Weg zur Profitabilität setzen. Das Unternehmen investiert seit 2016 in Start-ups der Pre-Seed- und Seed-Phase im deutschsprachigen Raum, vor allem in E-Commerce- und Direktvertriebsmarken. Neben Kapital bietet es Beteiligungen operative Unterstützung, etwa bei Finanzen, Marketing und Exit-Vorbereitung.

Die Good Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,84 % und einem Kurs von 13,00EUR auf Hamburg (16. Oktober 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.