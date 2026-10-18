🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGood Brands AktievorwärtsNachrichten zu Good Brands
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Good Brands wächst – und schreibt 3 Millionen Euro auf Altbeteiligungen ab

    ### Good Brands wächst im Portfolio – und schreibt Altbeteiligungen ab

    Die Good Brands AG stellt ihr Portfolio neu auf: Während die aggregierten Umsätze der betreuten Unternehmen deutlich steigen, nimmt der Mannheimer Investor Abschreibungen von insgesamt 3,0 Millionen Euro auf frühere Beteiligungen vor. Nach Angaben des Unternehmens betrifft die Bereinigung zu 89 Prozent Investments aus der Zeit vor 2018. Die Wertberichtigungen seien nicht zahlungswirksam; die Liquidität bleibe daher unberührt.

    Zum 30. Juni 2026 erreichte der Umsatz des „Portfolio under Management“ auf rollierender Zwölfmonatsbasis (LTM) 139,2 Millionen Euro. Ein halbes Jahr zuvor waren es 105,4 Millionen Euro, vor einem Jahr 73,4 Millionen Euro. Das Portfolio wuchs damit binnen Jahresfrist deutlich. Das aggregierte EBIT stieg im Vergleich zum Vorhalbjahr von 9,5 auf 10,1 Millionen Euro. Für Marketing gaben die Unternehmen zusammen 59,4 Millionen Euro aus. Insgesamt betreut Good Brands 21 Unternehmen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Die Bereinigung umfasst vollständige Abschreibungen auf United Screens, Marvin, WineGuys Germany, truemorrow Solutions, Pure Beverage und Make Love and Aid. Bei stilfaser wird der Wert um 2,243 Millionen Euro reduziert. Die Abschreibungen sollen den Bilanzansatz von Beteiligungen korrigieren, die sich nach Einschätzung des Vorstands nicht wie erwartet entwickelt haben. Sie stehen damit im Kontrast zur positiven Entwicklung der aktuellen Portfolio-Kennzahlen, betreffen laut Unternehmen aber überwiegend frühere Investitionsphasen.

    Im ersten Halbjahr investierte Good Brands in die D2C-Marke Natunora und die Naturkosmetikmarke mellow NOIR. Zudem kamen Unternehmen hinzu, die der Investor gegen erfolgsabhängige Vergütung betreut. Aus diesem Portfolio realisierte Good Brands einen Exit und erhielt dafür rund 1,1 Millionen Euro. Abhängig von der weiteren Geschäftsentwicklung könnten in den kommenden drei Jahren zusätzliche Erträge von bis zu 0,3 Millionen Euro folgen. Für weitere Beteiligungen prüft das Unternehmen Ausstiegsmöglichkeiten.

    Der Nettoinventarwert (NAV) lag zum Stichtag bei 16,9 Millionen Euro, nach 13,0 Millionen Euro zum Jahresende 2025. In diesem Wert seien sowohl die Neuzugänge als auch die Portfoliobereinigungen berücksichtigt. Weitere Erläuterungen zur Berechnung sollen im Halbjahresbericht des Vorstands veröffentlicht werden.

    Vorstand Henrik Sabban wertet das Umsatzwachstum und den Exit als Bestätigung des Geschäftsmodells. Künftig wolle Good Brands stärker auf Marken mit tragfähigen Stückkosten und einem klaren Weg zur Profitabilität setzen. Das Unternehmen investiert seit 2016 in Start-ups der Pre-Seed- und Seed-Phase im deutschsprachigen Raum, vor allem in E-Commerce- und Direktvertriebsmarken. Neben Kapital bietet es Beteiligungen operative Unterstützung, etwa bei Finanzen, Marketing und Exit-Vorbereitung.



    Good Brands

    +4,84 %
    +4,84 %
    +4,00 %
    0,00 %
    -5,80 %
    +18,18 %
    -7,14 %
    +1,56 %
    ISIN:DE000A2AA5A0WKN:A2AA5A
    Good Brands direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Good Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,84 % und einem Kurs von 13,00EUR auf Hamburg (16. Oktober 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Good Brands wächst – und schreibt 3 Millionen Euro auf Altbeteiligungen ab ### Good Brands wächst im Portfolio – und schreibt Altbeteiligungen ab Die Good Brands AG stellt ihr Portfolio neu auf: Während die aggregierten Umsätze der betreuten Unternehmen deutlich steigen, nimmt der Mannheimer Investor Abschreibungen von …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     