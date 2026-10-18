Bis zu 100 Millionen Euro: flatexDEGIRO plant Aktienrückkauf

Der Beschluss stützt sich auf die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. Juni 2024 zum Erwerb eigener Aktien. Für die Umsetzung gelten zudem die Vorgaben der europäischen Eigenmittelverordnung CRR. Das Unternehmen hat bislang weder einen Starttermin noch Angaben zur Dauer oder zum konkreten Ablauf des Rückkaufs gemacht. Auch ist offen, wie viele Aktien bei einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro erworben würden; dies hinge unter anderem vom jeweiligen Kurs ab.

flatexDEGIRO will eigene Aktien im Wert von bis zu 100 Millionen Euro zurückkaufen. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, dafür die Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu beantragen. Das Programm kann erst starten, wenn die Aufsicht zugestimmt hat. Über den weiteren Fortgang will der Onlinebroker den Kapitalmarkt informieren.

Mit einem Rückkauf kann ein Unternehmen Kapital an die Aktionäre zurückgeben. Eingezogene Aktien können zudem die Zahl der ausstehenden Anteilsscheine verringern und damit Kennzahlen je Aktie beeinflussen. Die Mitteilung enthält jedoch keine näheren Angaben dazu, wie flatexDEGIRO die zurückgekauften Aktien verwenden will.

Zusätzlich meldete der US-Finanzkonzern Morgan Stanley eine Veränderung seiner Position an flatexDEGIRO. Die meldepflichtige Schwelle wurde am 8. Oktober 2026 berührt. Laut Mitteilung hält Morgan Stanley nun direkt keine Stimmrechte; ihm werden aber 3.319.113 Stimmrechte zugerechnet. Das entspricht 3,01 Prozent des Grundkapitals beziehungsweise der Stimmrechte.

Weitere 0,91 Prozent entfallen auf Finanzinstrumente. Darin enthalten sind unter anderem 423.368 Stimmrechte aus Rückrufrechten bei Wertpapierleihverträgen sowie ein bar abzurechnender Equity Swap über 578.665 Stimmrechte. Ein strukturiertes Produkt ist mit 200 Stimmrechten angegeben und fällt prozentual nicht ins Gewicht. Insgesamt beläuft sich Morgan Stanleys gemeldeter Anteil aus Stimmrechten und Instrumenten auf 3,92 Prozent.

In der vorherigen Mitteilung hatte der Gesamtanteil noch 3,47 Prozent betragen. Davon entfielen 2,77 Prozent auf Stimmrechte und 0,71 Prozent auf Instrumente. Die neue Meldung weist für flatexDEGIRO insgesamt 110.134.548 Stimmrechte aus. Die Stimmrechte von Morgan Stanley werden über mehrere Gesellschaften des Konzerns zugerechnet, darunter Morgan Stanley & Co. LLC und Morgan Stanley & Co. International plc.

Die beiden Mitteilungen stehen zeitlich dicht beieinander, belegen aber keinen Zusammenhang zwischen der Beteiligungsmeldung und dem geplanten Rückkauf. Ob und wann flatexDEGIRO das Programm umsetzt, hängt zunächst von der ausstehenden BaFin-Zustimmung ab.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 25,48EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.