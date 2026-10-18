Trump-Ozean: Google soll Trumps kuriosen Vorschlag abgelehnt haben

Nach Trumps Darstellung habe er Google-Vertretern eine Karte mit der Bezeichnung „Trump-Ozean“ geschickt. Die Verantwortlichen hätten abgelehnt und erklärt, Ozeane seien anders zu behandeln, weil sie sich über viele Länder erstreckten. Trump schilderte ihre Reaktion als deutliche Absage: „Jetzt reicht’s. Jetzt ist Schluss. Wir machen das nicht mehr mit.“ Er habe die Idee diesmal als Scherz gemeint, sagte der Präsident. Zugleich fügte er hinzu, sie sei „nicht die schlechteste Idee“ gewesen, die er je gehabt habe. Die Pointe verbindet eine persönliche Namensmarke mit einer Auseinandersetzung über geografische Bezeichnungen und Googles Umgang mit ihnen.

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Georgia eine ungewöhnliche Episode aus seinem Verhältnis zu Google erzählt: Er habe vorgeschlagen, den Atlantik oder Pazifik in „Trump-Ozean“ umzubenennen, sei mit der Idee beim Internetkonzern jedoch auf Widerstand gestoßen. Die Schilderung sorgte bei seinen Anhängern für Begeisterung. Ob das Gespräch tatsächlich stattgefunden hat, war zunächst nicht unabhängig bestätigt.

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Der Vorstoß fügt sich in Trumps bisherige Praxis, geografische Namen politisch aufzuladen. 2025 ordnete er per Dekret an, den Golf von Mexiko in „Gulf of America“ umzubenennen. Im August dieses Jahres wurde nach seiner Darstellung auch der Ontariosee an der Grenze zwischen den USA und Kanada als „Lake America“ bezeichnet. Google Maps setzte beide Änderungen für Nutzer in den Vereinigten Staaten um. Damit wurde der Kartendienst zum sichtbaren Vermittler einer politischen Entscheidung, auch wenn die US-Bezeichnungen nicht automatisch weltweit gelten. Im Fall eines Ozeans, der zahlreiche Staaten berührt, wäre eine solche Umbenennung nach Trumps Erzählung an der grenzüberschreitenden Dimension gescheitert. Das unterscheidet den Vorschlag von den beiden bereits umgesetzten Änderungen. Der Konzern äußerte sich in der vorliegenden Schilderung nicht zu dem angeblichen Austausch; auch eine unabhängige Bestätigung fehlte.

Trump hat wiederholt signalisiert, dass er auch einen Ozean umbenennen möchte. Zuletzt spielte er mit dem Gedanken, die Straße von Hormus „Trump-Meerenge“ zu nennen. Anders als bei den bisherigen Benennungen dürfte dabei die Provokation des Kriegsgegners Iran im Vordergrund stehen. Die Meerenge liegt zwischen der iranischen und der omanischen Küste und verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Aden sowie dem Indischen Ozean. Für international genutzte Gewässer stößt dieser Ansatz jedoch an Grenzen, weil Namen über nationale Zuständigkeiten hinaus reichen. In Georgia präsentierte Trump die Zurückweisung durch Google als humorvolle Anekdote, ließ aber offen, ob sein Vorschlag tatsächlich ernst gemeint gewesen war.

Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 336,9USD auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.