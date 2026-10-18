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    Travelers: Gewinnplus trotz Sturmschäden – Rückstellungen geben Schub

    Travelers: Gewinnplus trotz Sturmschäden – Rückstellungen geben Schub
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Der US-Schadenversicherer Travelers hat seinen Gewinn im dritten Quartal trotz stagnierender Prämieneinnahmen und höherer Katastrophenschäden leicht gesteigert. Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro. Das teilte der Konzern am Freitag in New York mit. Entscheidend für das Plus waren höhere Auflösungen von Rückstellungen für Schäden aus früheren Jahren. Sie kompensierten die zusätzlichen Belastungen durch Naturereignisse mehr als.

    Die Prämieneinnahmen lagen mit knapp 11,5 Milliarden Dollar ungefähr auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Ein Wachstum des Geschäftsvolumens blieb damit aus. Gleichzeitig wurde das Quartal durch schwere Wind- und Hagelstürme belastet. Die gesamten Katastrophenschäden stiegen um rund ein Drittel auf 538 Millionen Dollar. Analysten hatten allerdings mit noch höheren Kosten gerechnet. Die tatsächlichen Belastungen fielen somit geringer aus als am Markt befürchtet, auch wenn sie deutlich über dem Vorjahreswert lagen.

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    Travelers löste im Berichtszeitraum mehr als 200 Millionen Dollar zusätzliche Rückstellungen auf als ein Jahr zuvor. Solche Auflösungen entstehen, wenn der Versicherer für frühere Schadenfälle mehr Geld zurückgelegt hatte, als sich später als notwendig erweist. Sie verbessern das ausgewiesene Ergebnis, stellen aber keine zusätzlichen Prämieneinnahmen dar. Im dritten Quartal glichen die höheren Auflösungen die Mehrkosten aus den Katastrophenschäden mehr als aus. Das erklärt, weshalb der Gewinn trotz der ungünstigeren Schadenentwicklung zunahm.

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    Auch die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich: Sie sank von 87,3 Prozent im Vorjahresquartal auf 86,8 Prozent. Die Kennzahl setzt Schäden und Kosten ins Verhältnis zu den Prämieneinnahmen. Ein niedrigerer Wert bedeutet, dass ein größerer Teil der Beiträge als versicherungstechnischer Gewinn übrig bleibt. Die Verbesserung spiegelt allerdings auch die zusätzlichen Rückstellungsauflösungen wider. Ohne Naturkatastrophen und diese Entlastung hätte sich die Quote laut Travelers leicht verschlechtert. Das Kerngeschäft entwickelte sich somit weniger günstig, als die ausgewiesene Kennzahl zunächst nahelegt.

    Für die Einordnung des Quartals ist daher zwischen dem höheren Nettogewinn und der operativen Entwicklung zu unterscheiden. Die unveränderten Prämieneinnahmen zeigen kein Umsatzwachstum, während die Katastrophenschäden zunahmen. Dass der Überschuss dennoch stieg, lag vor allem an der Entlastung aus früheren Schadenjahren. Die besser als erwarteten Katastrophenkosten halfen ebenfalls, beseitigten aber nicht den zugrunde liegenden Kostendruck. Travelers erzielte damit ein leichtes Gewinnplus, dessen Qualität durch einmalige beziehungsweise schwer vorhersehbare Effekte geprägt war. Die Entwicklung der Schadenquote ohne diese Faktoren deutet auf eine leichte Verschlechterung hin.



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