Auto-Deal kurz vor Abschluss: Streit ums Verbrenner-Aus wächst

Zum geplanten Paket gehören laut Klingbeil außerdem Schutzmechanismen im Umgang mit China und Kaufanreize für Elektroautos, die europäische Hersteller besonders berücksichtigen sollen. Ein Bericht des „Handelsblatts“ zufolge wollen Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zugleich die EU-Regeln für neue Verbrenner nach 2035 weiter lockern. Demnach könnten die Hersteller ihre durchschnittlichen Flottenemissionen ab 2035 nur noch um 90 Prozent senken müssen. Die verbleibenden zehn Prozent müssten nicht ausgeglichen werden. Damit könnten weiterhin neue Benzin- und Dieselautos verkauft werden, sofern die Flotte insgesamt den Grenzwert einhält.

Deutschland und Frankreich stehen nach Angaben von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil kurz vor einer Vereinbarung zur Unterstützung der europäischen Autoindustrie. Der SPD-Chef sagte am Rande der IWF-Jahrestagung in Bangkok, die Gespräche befänden sich auf den „Schlussmetern“. Verbesserte Rahmenbedingungen für die Hersteller müssten jedoch mit verbindlichen Zusagen für Investitionen in europäische Standorte und für Beschäftigte verbunden sein.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge kritisierte den Vorstoß als kontraproduktiv. Ein „Verbrenner-Deal“ werde zum Bremsklotz für deutsche Automobilstandorte, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Verbraucherinnen und Verbraucher entschieden sich zunehmend für Elektromobilität. Deutschland müsse deshalb stärker in Elektroautos, Batterietechnik, bequemes Laden, bidirektionale Speicher und autonomes Fahren investieren. Andernfalls drohten hochwertige Arbeitsplätze und Zukunftstechnologien in andere Länder abzuwandern.

Dröge warnte außerdem vor zusätzlicher Unsicherheit für Unternehmen und Verbraucher sowie vor einer Gefährdung der Klimaziele im Verkehr. Die EU-Kommission hatte bereits im Dezember vorgeschlagen, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennungsmotor zuzulassen. Damit würde das ursprünglich vereinbarte Aus für solche Fahrzeuge aufgeweicht. Deutschland hatte sich für diese Änderung eingesetzt.

### Frankreich: Proteste gegen hohe Lebenshaltungskosten erwartet

Unabhängig von den Gesprächen zur Autoindustrie bereitet sich Frankreich auf landesweite Proteste gegen steigende Lebenshaltungskosten vor. Für Samstag werden Zehntausende Teilnehmer bei Kundgebungen und Aktionen erwartet. Die Aufrufe verbreiteten sich vor allem über soziale Medien; neben Schülerinnen und Schülern könnten Menschen aus unterschiedlichen sozialen und beruflichen Gruppen teilnehmen. Im Mittelpunkt stehen hohe Preise für Kraftstoff, Lebensmittel und Energie, niedrige Löhne sowie Unzufriedenheit mit Sozialleistungen, Schulen und dem Klimaschutz.

Die Regierung befürchtet Blockaden und Ausschreitungen und kündigte ein konsequentes Vorgehen der Polizei an. Zugleich verweist sie auf bereits geleistete Hilfen, etwa Zuschüsse zu Energie- und Tankkosten. Wegen der hohen Staatsverschuldung und laufender Haushaltsberatungen seien umfangreiche neue Unterstützungsprogramme jedoch nur begrenzt möglich. Beobachter sehen Parallelen zu den Gelbwestenprotesten von 2018, deren Auslöser eine geplante Kraftstoffsteuer war. Ob sich daraus erneut eine breite Bewegung entwickelt, ist offen. Die Proteste verschärfen zugleich die politische Lage einer Regierung ohne eigene Parlamentsmehrheit.

Benzin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 3,244USD auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.