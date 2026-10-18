RHÖN-KLINIKUM: Burkhart werden 95,09 Prozent der Stimmen zugerechnet

Die Berichtigung betrifft die Aufschlüsselung der Bestände. In der ursprünglichen Meldung waren in der Tabelle zu den Stimmrechten für die betreffende Aktiengattung keine direkten und keine zugerechneten Anteile ausgewiesen. Die Summe nannte jedoch bereits 63.672.666 Stimmrechte beziehungsweise 95,09 Prozent. Die korrigierte Fassung weist nun die 63.672.666 Stimmen ausdrücklich als Burkhart zugerechnet aus; direkt hält er demnach keine Stimmrechte. Die ISIN lautet DE0007042301.

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat eine am 15. Oktober veröffentlichte Stimmrechtsmitteilung korrigiert. In der am Folgetag verbreiteten Fassung ist die Zuordnung der Stimmrechte an den Meldepflichtigen Michael Burkhart präzisiert. Demnach werden dem 57-Jährigen zum Stichtag 14. Oktober insgesamt 63.672.666 Stimmrechte zugerechnet. Das entspricht 95,09 Prozent der insgesamt 66.962.470 Stimmrechte des Klinikbetreibers.

Als Aktionärin mit mindestens drei Prozent der Stimmrechte nennt die Mitteilung die AMR Holding GmbH. Der ausgewiesene Anteil beruht auf einer Zurechnung nach § 34 WpHG. Die Meldung führt als weiteren Grund ein gemeinschaftliches Vorgehen („Acting in Concert“) mit anderen meldepflichtigen natürlichen Personen an. Welche weiteren Personen beteiligt sind und wie die Stimmrechte innerhalb dieses Kreises verteilt sind, geht aus der Veröffentlichung nicht hervor.

Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, sind laut Meldung nicht vorhanden. Sowohl Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG als auch solche nach Nr. 2 werden mit null beziehungsweise 0,00 Prozent angegeben. Auch eine frühere Mitteilung, mit der sich der neue Wert vergleichen ließe, ist in der Tabelle nicht ausgewiesen.

Die Veröffentlichung steht nach Angaben des Unternehmens vor dem Hintergrund von Burkharts Wahl in den Gesellschafterausschuss. Sie nennt die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte als Meldegrund. Aus der Mitteilung lässt sich daher nicht ableiten, dass Burkhart oder die AMR Holding am 14. Oktober Aktien erworben oder veräußert hätten. Sie dokumentiert vielmehr die nun korrigiert dargestellte Zurechnung der Stimmrechte und deren Umfang.

Die Erstmeldung wurde am 15. Oktober um 15.27 Uhr verbreitet; die Korrektur folgte am 16. Oktober um 16.10 Uhr. Beide Veröffentlichungen erfolgten über EQS im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten nach § 40 Abs. 1 WpHG. Verantwortlich für den Inhalt ist laut EQS der Emittent beziehungsweise Herausgeber, die RHÖN-KLINIKUM AG mit Sitz in Bad Neustadt an der Saale. Die Mitteilung enthält keine weiteren Angaben zu den Hintergründen der Wahl oder zu möglichen Veränderungen in der Aktionärsstruktur.

Die Rhoen-Klinikum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,40EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.