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    Instone: Helikon überschreitet mit Swaps die 10-Prozent-Schwelle

    Instone: Helikon überschreitet mit Swaps die 10-Prozent-Schwelle
    Foto: LO-DESIGN - unsplash

    Der Investor Helikon hat seine ausgewiesene Beteiligung an der Instone Real Estate Group deutlich ausgebaut. Nach zwei am 16. Oktober veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen überschritt der Gesamtanteil am 12. Oktober die Schwelle von zehn Prozent. Helikon weist nun 10,19 Prozent der Stimmrechte und stimmrechtsbezogenen Instrumente aus. In der vorherigen Meldung waren es insgesamt 5,08 Prozent gewesen.

    Der Zuwachs entfällt vor allem auf zugerechnete Stimmrechte aus Aktien. Diese stiegen von zuvor 3,68 auf 9,59 Prozent. Das entspricht 4.508.326 Stimmen bei insgesamt 46.988.336 Stimmrechten. Direkt hält der Mitteilung zufolge weder Federico Riggio noch Helikon die Aktien; die Stimmrechte werden zugerechnet. Als Aktionär mit mindestens drei Prozent nennt die Meldung den Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV.

    Zusätzlich meldet Helikon Finanzinstrumente im Umfang von 0,60 Prozent. Dabei handelt es sich um zwei Aktienswaps mit Barausgleich: Ein Kontrakt über 263.614 Stimmrechte läuft bis zum 12. November 2030, ein weiterer über 16.227 Stimmrechte bis zum 28. Februar 2035. Zusammen entsprechen sie 279.841 Stimmrechten. In der vorherigen Mitteilung waren Instrumente von 1,40 Prozent ausgewiesen worden. Die Swaps werden bar abgewickelt und begründen daher keine Lieferung von Instone-Aktien.

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    Die Meldungen nennen unterschiedliche Ebenen der Beteiligungsstruktur. Neben Federico Riggio wird die Kette über F Squared S.r.l., Rule 72 S.r.l. und Helikon Investments Holdings Company Limited bis zu Helikon Investments Limited aufgeführt. Eine weitere Mitteilung stammt von Helikon Long Short Equity mit Sitz in Dublin und nennt den Fonds als Halter der zugerechneten Stimmrechte. Beide Veröffentlichungen beziehen sich auf denselben Schwellenübertritt und weisen dieselben Beteiligungswerte aus.

    Für Instone ist der Sprung über die Zehn-Prozent-Marke eine wesentliche Veränderung der Aktionärsstruktur. Die Pflichtmitteilung dokumentiert jedoch lediglich Umfang und Zuordnung der Stimmrechte. Sie enthält keine Angaben zu den Beweggründen des Aufbaus, zu einer möglichen Einflussnahme auf die Unternehmensführung oder zu einer konkreten strategischen Absicht. Auch lässt sich aus den Zahlen allein nicht ableiten, ob Helikon seinen Anteil weiter erhöhen oder reduzieren will.

    Die Schwellenberührung datiert auf den 12. Oktober; als Meldedatum ist der 15. Oktober angegeben. Die Veröffentlichung erfolgte am 16. Oktober über EQS. Die ausgewiesene Gesamtposition setzt sich aus tatsächlich zugerechneten Stimmrechten und bar abgerechneten Finanzinstrumenten zusammen. Für die Einordnung ist deshalb entscheidend, dass der Anteil an Stimmrechten mit 9,59 Prozent unter zehn Prozent liegt, während erst die Einbeziehung der Swaps den Gesamtwert auf 10,19 Prozent hebt.



    Instone Real Estate Group

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    ISIN:DE000A2NBX80WKN:A2NBX8
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    Die Instone Real Estate Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 5,88EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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