VIB Vermoegen bricht 22,0 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

Das wichtigste positive Argument der Community sind erwartete Garantiedividenden. Mehrere Beiträge leiten daraus einen möglichen Puffer gegen weitere Kursverluste ab. Ihre Überlegung: Gewinnt Branicks durch eine finanzielle Neuordnung Zeit, könnten auch Zahlungen an die VIB-Minderheitsaktionäre länger fließen. Die im Forum genannten Ausschüttungssummen bis 2030 und deren vermeintliche Absicherung sind allerdings weder bestätigte Zahlungszusagen noch ein gesicherter Mindestwert der Aktie.

Die VIB Vermoegen-Aktie verlor auf Wochensicht 22,0 Prozent. Der Kursrutsch begleitete eine intensive Debatte auf wallstreetONLINE: 61 relevante Beiträge von 17 Nutzern drehten sich vor allem um die Frage, ob die im Forum diskutierte Sanierung von Branicks die erwarteten Ausschüttungen an VIB-Aktionäre stabilisiert oder zusätzliche Risiken auf VIB verlagert. Die Wochenkurse bewegten sich zwischen 2,67 und 3,19 Euro.

Daneben verweisen optimistische Stimmen auf aus ihrer Sicht vorhandene Vermögensreserven. Immobilienverkäufe könnten demnach Liquidität schaffen und die Finanzierung erleichtern. Nachvollziehbarer als pauschale Erholungshoffnungen ist dabei die mehrfach formulierte Forderung nach Verkäufen zu Buchwerten: Erst solche Transaktionen würden zeigen, wie belastbar die angesetzten Immobilienwerte sind. Entsprechende Verkaufserfolge sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht belegt.

Den Kern der kritischen Diskussion bilden mögliche Sicherheiten und Garantien zugunsten von Branicks-Gläubigern. Mehrere Teilnehmer beschäftigen sich anhand verlinkter Anleiheunterlagen mit der Frage, ob VIB und Tochtergesellschaften lediglich für neue eigene Mittel einstehen oder darüber hinaus Konzernverbindlichkeiten absichern könnten. Besonders umstritten ist eine mögliche Haftung für nachrangige Schulden mit auflaufenden Zinsen. Die genaue Reichweite dieser Verpflichtungen bleibt auf Basis der geprüften Angaben offen.

Daraus entsteht das zentrale Gegenargument: Eine Entlastung von Branicks muss aus Sicht der Skeptiker nicht automatisch den VIB-Minderheitsaktionären zugutekommen. Zusätzliche Sicherheiten, Zinslasten und Vermögensverkäufe könnten vielmehr deren verbleibenden wirtschaftlichen Spielraum verringern. Pauschale Insolvenzprognosen für 2030 sind dagegen Spekulation. Selbst die Interpretation der im Forum angeführten Eigenkapitalplanung wird dort ausdrücklich bestritten.

Welche Klärung jetzt zählt

Das Vorjahres-KGV von 4,17 wirkt niedrig, beantwortet aber weder die Haftungsfrage noch die nach künftigen Ausschüttungen. In der kommenden Woche werden deshalb mögliche Ergebnisse der im Forum erwähnten Gläubigerabstimmung und belastbare Erläuterungen zu Sicherheiten, Zahlungsrangfolgen und Immobilienverkäufen wichtig. Ein bestätigter Veröffentlichungstermin liegt dafür nicht vor. Kursseitig markieren 2,67 Euro die Unterstützung und 3,19 Euro den Widerstand. Das zuletzt nur 0,8-Fache des Wochenschnitts betragende Handelsvolumen liefert bislang keinen Hinweis auf eine zunehmende Handelsaktivität.

VIB Vermoegen Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -22,0 % Wochenhoch / Wochentief 3,19€ / 2,67€ KGV (Vorjahr) 4,17 Marktkapitalisierung 88,92 Mio.EUR

Stand: 18.10.2026, 08:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,19€ und das Wochentief bei 2,67€ die zunächst wichtigsten Marken.