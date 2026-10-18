🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVIB Vermoegen AktievorwärtsNachrichten zu VIB Vermoegen

    Im Forum herrscht Alarmstimmung

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    VIB Vermoegen bricht 22,0 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung

    Nach einem Wochenverlust von 22,0 Prozent steht VIB Vermoegen massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Im Forum herrscht Alarmstimmung - VIB Vermoegen bricht 22,0 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die VIB Vermoegen-Aktie verlor auf Wochensicht 22,0 Prozent. Der Kursrutsch begleitete eine intensive Debatte auf wallstreetONLINE: 61 relevante Beiträge von 17 Nutzern drehten sich vor allem um die Frage, ob die im Forum diskutierte Sanierung von Branicks die erwarteten Ausschüttungen an VIB-Aktionäre stabilisiert oder zusätzliche Risiken auf VIB verlagert. Die Wochenkurse bewegten sich zwischen 2,67 und 3,19 Euro.

    Garantiedividende oder Haftungsfalle?

    Das wichtigste positive Argument der Community sind erwartete Garantiedividenden. Mehrere Beiträge leiten daraus einen möglichen Puffer gegen weitere Kursverluste ab. Ihre Überlegung: Gewinnt Branicks durch eine finanzielle Neuordnung Zeit, könnten auch Zahlungen an die VIB-Minderheitsaktionäre länger fließen. Die im Forum genannten Ausschüttungssummen bis 2030 und deren vermeintliche Absicherung sind allerdings weder bestätigte Zahlungszusagen noch ein gesicherter Mindestwert der Aktie.

    Daneben verweisen optimistische Stimmen auf aus ihrer Sicht vorhandene Vermögensreserven. Immobilienverkäufe könnten demnach Liquidität schaffen und die Finanzierung erleichtern. Nachvollziehbarer als pauschale Erholungshoffnungen ist dabei die mehrfach formulierte Forderung nach Verkäufen zu Buchwerten: Erst solche Transaktionen würden zeigen, wie belastbar die angesetzten Immobilienwerte sind. Entsprechende Verkaufserfolge sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht belegt.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Den Kern der kritischen Diskussion bilden mögliche Sicherheiten und Garantien zugunsten von Branicks-Gläubigern. Mehrere Teilnehmer beschäftigen sich anhand verlinkter Anleiheunterlagen mit der Frage, ob VIB und Tochtergesellschaften lediglich für neue eigene Mittel einstehen oder darüber hinaus Konzernverbindlichkeiten absichern könnten. Besonders umstritten ist eine mögliche Haftung für nachrangige Schulden mit auflaufenden Zinsen. Die genaue Reichweite dieser Verpflichtungen bleibt auf Basis der geprüften Angaben offen.

    Daraus entsteht das zentrale Gegenargument: Eine Entlastung von Branicks muss aus Sicht der Skeptiker nicht automatisch den VIB-Minderheitsaktionären zugutekommen. Zusätzliche Sicherheiten, Zinslasten und Vermögensverkäufe könnten vielmehr deren verbleibenden wirtschaftlichen Spielraum verringern. Pauschale Insolvenzprognosen für 2030 sind dagegen Spekulation. Selbst die Interpretation der im Forum angeführten Eigenkapitalplanung wird dort ausdrücklich bestritten.

    Welche Klärung jetzt zählt

    Das Vorjahres-KGV von 4,17 wirkt niedrig, beantwortet aber weder die Haftungsfrage noch die nach künftigen Ausschüttungen. In der kommenden Woche werden deshalb mögliche Ergebnisse der im Forum erwähnten Gläubigerabstimmung und belastbare Erläuterungen zu Sicherheiten, Zahlungsrangfolgen und Immobilienverkäufen wichtig. Ein bestätigter Veröffentlichungstermin liegt dafür nicht vor. Kursseitig markieren 2,67 Euro die Unterstützung und 3,19 Euro den Widerstand. Das zuletzt nur 0,8-Fache des Wochenschnitts betragende Handelsvolumen liefert bislang keinen Hinweis auf eine zunehmende Handelsaktivität.

    VIB Vermoegen Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -22,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 3,19€ / 2,67€
    KGV (Vorjahr) 4,17
    Marktkapitalisierung 88,92 Mio.EUR

    Stand: 18.10.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,19€ und das Wochentief bei 2,67€ die zunächst wichtigsten Marken.

    VIB Vermoegen

    0,00 %
    -22,03 %
    -46,20 %
    -64,23 %
    -69,22 %
    -78,38 %
    -93,21 %
    -86,01 %
    -87,19 %
    ISIN:DE000A2YPDD0WKN:A2YPDD
    VIB Vermoegen direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur VIB Vermoegen Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Forum herrscht Alarmstimmung VIB Vermoegen bricht 22,0 Prozent ein: Im Forum herrscht Alarmstimmung Nach einem Wochenverlust von 22,0 Prozent steht VIB Vermoegen massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     