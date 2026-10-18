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    Panzani und Cerealis bündeln ihre Kräfte zur Schaffung eines großen europäischen Lebensmittelkonzerns

    Durch die Transaktion würden zwei etablierte europäische Lebensmittelhersteller mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro zusammengeführt, unterstützt von den Gründerfamilien von Cerealis, Sofina und CVC Capital Partners.

    PORTO, Portugal, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Aktionäre der Panzani-Gruppe und von Cerealis haben exklusive Verhandlungen über den Zusammenschluss von Panzani und Cerealis aufgenommen, mit dem Ziel, einen unabhängigen, diversifizierten europäischen Lebensmittelkonzern zu schaffen. Mit der Unterstützung der Gründerfamilien von Cerealis, Sofina und CVC Capital Partners würde der fusionierte Konzern einen Unternehmenswert von rund 1,8 Milliarden Euro aufweisen, einen konsolidierten Jahresumsatz von etwa 1 Milliarde Euro erzielen und fast 1.800 Mitarbeiter beschäftigen. Damit würde ein bedeutendes europäisches Lebensmittelunternehmen mit einer soliden Grundlage für zukünftiges Wachstum entstehen.

    Der geplante Konzern würde zwei etablierte Unternehmen mit sich ergänzenden geografischen Präsenzbereichen, Produktportfolios und industrieller Expertise zusammenführen. Panzani mit Hauptsitz in Lyon erzielte 2025 einen Umsatz von 620 Millionen Euro und verfügt über eine etablierte Präsenz in Frankreich, den Niederlanden und Mitteleuropa, insbesondere in den Bereichen Teigwaren, Couscous und Soßen. Cerealis mit Hauptsitz in Porto erzielte 2025 einen Umsatz von 400 Millionen Euro und ist in Portugal, Spanien, der Tschechischen Republik und Polen tätig, wobei das Sortiment Teigwaren, Frühstückscerealien, Müsliriegel und Kekse umfasst.

    Der Zusammenschluss würde neue Wachstumschancen schaffen, indem die jeweiligen Stärken der Unternehmen genutzt werden. Ihre sich ergänzenden Produktportfolios würden es ihnen ermöglichen, ihr Angebot über die bestehenden Kategorien hinaus auszubauen, während ihre geografische Präsenz Möglichkeiten bieten würde, etablierte Marken in weiteren europäischen Märkten einzuführen. Das Wachstumsprojekt würde durch kontinuierliche Investitionen in Produktionsanlagen, Marken und Innovation unterstützt, wodurch das Angebot der Gruppe für Kunden und Verbraucher gestärkt und zur Widerstandsfähigkeit der europäischen Lebensmittelversorgungskette beigetragen würde.

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    PR Newswire (dt.)
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