Panzani und Cerealis bündeln ihre Kräfte zur Schaffung eines großen europäischen Lebensmittelkonzerns

Durch die Transaktion würden zwei etablierte europäische Lebensmittelhersteller mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von 1 Milliarde Euro zusammengeführt, unterstützt von den Gründerfamilien von Cerealis, Sofina und CVC Capital Partners.

PORTO, Portugal, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Aktionäre der Panzani-Gruppe und von Cerealis haben exklusive Verhandlungen über den Zusammenschluss von Panzani und Cerealis aufgenommen, mit dem Ziel, einen unabhängigen, diversifizierten europäischen Lebensmittelkonzern zu schaffen. Mit der Unterstützung der Gründerfamilien von Cerealis, Sofina und CVC Capital Partners würde der fusionierte Konzern einen Unternehmenswert von rund 1,8 Milliarden Euro aufweisen, einen konsolidierten Jahresumsatz von etwa 1 Milliarde Euro erzielen und fast 1.800 Mitarbeiter beschäftigen. Damit würde ein bedeutendes europäisches Lebensmittelunternehmen mit einer soliden Grundlage für zukünftiges Wachstum entstehen.