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    Die Bullen übernehmen

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    BMW steigt 7,7 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial

    Nach einem Wochenplus von 7,7 Prozent steigt die Zuversicht rund um BMW. Doch während die Bullen auf Neue Klasse als Treiber einer operativen Erholung setzen, warnen Skeptiker vor Know-how-Verlust und hohe Kosten des Personalabbaus.

    Die Bullen übernehmen - BMW steigt 7,7 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial
    Foto: wachiwit - stock.adobe.com

    Die BMW-Aktie hat mit einem Wochenplus von 7,7 Prozent eine lebhafte Debatte auf wallstreetONLINE ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der drohende Abbau von 8.000 Stellen eine tragfähige Kostenwende einleiten kann. Der kräftige Kursanstieg traf damit auf Zweifel an den Folgen des Sparkurses. Die erfasste Diskussion umfasste 50 relevante Beiträge von 21 Nutzern an sechs Tagen. Das Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,5-Fachen des Wochenschnitts.

    Stellenabbau: Entlastung oder Verlust von Erfahrung?

    Die wirtschaftlich greifbarste Kontroverse betrifft die Abfindungsangebote. Ein Teil der Community betrachtet sie als Möglichkeit, die Personalkosten dauerhaft zu senken. Dahinter steht die Erwartung, dass vor allem höher vergütete Beschäftigte ausscheiden könnten. Berichte im Forum über großen Andrang und sechsstellige Angebote sind allerdings nicht unabhängig bestätigt. Sie belegen weder die tatsächliche Beteiligung noch die spätere Einsparung.

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    Die Gegenseite warnt vor dem Verlust erfahrener Mitarbeiter und wichtiger Kompetenzen. Freiwillige Angebote könnten gerade jene zum Abschied bewegen, deren Wissen für den Umbau benötigt werde. Hinzu kommt die Befürchtung, dass Abfindungen zunächst das Ergebnis belasten, bevor niedrigere laufende Kosten greifen. Eine im Forum geäußerte Erwartung eines möglichen Quartalsverlusts bleibt Spekulation. Entscheidend ist deshalb die bislang offene Rechnung aus Einmalkosten, Einsparungen und operativen Folgen.

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    Neue Klasse stützt die Zuversicht

    Das wichtigste positive Argument jenseits des Sparprogramms ist die Modellpipeline. Mehrere Beiträge trauen BMW mit der Neuen Klasse eine stärkere Position bei Elektromobilität und Software zu als anderen deutschen Herstellern. Als Hoffnungsträger wird besonders der iX3 genannt. Aussagen über starke Vorbestellungen sind dabei Einschätzungen beziehungsweise unbestätigte Angaben der Community. Der nachvollziehbare Kern der optimistischen Sicht: Neue Modelle könnten die Nachfrage stärken und den Umbau mit zusätzlichem Geschäft unterlegen.

    Kritische Stimmen verweisen dagegen auf eine aus ihrer Sicht schwache Entwicklung in China und den Wettbewerbsdruck dort. Auch unter den grundsätzlich Zuversichtlichen bleibt die Sorge, dass Produktchancen erst später im Ergebnis ankommen. Einige deuten die Kursstärke bereits als mögliche Bodenbildung; bestätigt ist eine nachhaltige Trendwende damit nicht. Die politische Kontroverse um ein laut Forumsbeiträgen zurückgezogenes Dienstwagen-Leasingangebot sorgte ebenfalls für Aufmerksamkeit. Belastbare Belege für daraus abgeleitete Absatzrisiken fehlen jedoch.

    Nächster Test bei 57,30 Euro

    In der kommenden Woche liegt der charttechnische Widerstand am Wochenhoch von 57,30 Euro, die Unterstützung am Wochentief von 52,86 Euro. Inhaltlich zählen belastbare Angaben zu Umfang, Kosten und Zeitplan des Personalumbaus. Relevant bleibt außerdem die weitere Entwicklung der deutsch-französischen Vorschläge zur Zukunft von Verbrennern nach 2035. Diese Vorschläge sind noch keine endgültige Regeländerung.

    BMW Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +7,7 %
    Wochenhoch / Wochentief 57,30€ / 52,86€
    KGV (Vorjahr) 7,76
    Marktkapitalisierung 31,72 Mrd.EUR

    Stand: 18.10.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 57,30€ und das Wochentief bei 52,86€ die zunächst wichtigsten Marken.

    BMW

    +2,06 %
    +7,74 %
    -11,77 %
    -4,01 %
    -28,38 %
    -42,17 %
    -35,40 %
    -26,31 %
    +250,10 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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    Zur BMW Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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