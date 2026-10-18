Eutelsat Communications explodiert: Diese Entwicklung elektrisiert die Anleger

Das stärkste positive Argument der Community ist die strategische Bedeutung einer Satellitenkommunikation, die weniger von Entscheidungen in den USA abhängt. Mehrere Beiträge erwarten, dass die Einschränkungen bei Starlink Europas Bereitschaft erhöhen könnten, eigene Kapazitäten zu finanzieren und zu nutzen. Eutelsat gilt diesen Teilnehmern als möglicher Profiteur, weil OneWeb aus ihrer Sicht einen Ansatzpunkt für zusätzliche Kommunikationsdienste bietet.

Ein Wochenplus von 27,5 Prozent hat die Eutelsat-Communications-Aktie ins Zentrum lebhafter Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum gerückt. Auslöser war die Nachricht über gedrosselte Starlink-Leistungen für die ukrainische Armee, die den Kurs am Mittwoch nach oben trieb. Die zentrale Frage: Kann Eutelsat mit OneWeb von der Suche nach einer europäischen Alternative profitieren – oder läuft die Börsenfantasie den geschäftlichen Möglichkeiten voraus?

Konkreter wird diese Hoffnung bei möglichen Einsätzen in der Ukraine. Diskutiert werden mobile Terminals, militärische Kommunikation und die Übertragung von Steuerungsdaten. Einige Teilnehmer halten eine gezielte Ergänzung von Starlink für realistischer als einen vollständigen Ersatz. Ein im Forum angeführter Pressebericht über europäische Pläne für zusätzliche Kapazitäten stützt diese Erwartung aus Sicht der Optimisten. Ein bestätigter Auftrag oder ein bezifferter Umsatzbeitrag lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Beim technischen Potenzial gehen die Einschätzungen deutlich auseinander. Befürworter verweisen auf die nach ihrer Darstellung bereits mögliche Versorgung von Flugzeugen mit Internet. Daraus leiten sie Eignung für weitere mobile Anwendungen ab. Skeptischere Beiträge unterscheiden dagegen zwischen einzelnen Kommunikationsaufgaben und der Versorgung eines gesamten Kriegsgebiets. Ob Netzkapazität, Terminals und Störfestigkeit dafür ausreichen, bleibt in der Debatte ungeklärt. Auch die Übertragung von Daten ist nicht mit deren Gewinnung durch Aufklärung gleichzusetzen.

Strategische Bedeutung ist noch kein Gewinn

Der wichtigste wirtschaftliche Einwand lautet: Neue politische Dringlichkeit schafft nicht automatisch kurzfristige Erträge. Wiederholt wird bezweifelt, dass sich die Hoffnungen rasch in profitable Geschäfte übersetzen lassen. Hinzu kommen aus Sicht der Community erhebliche Investitionsanforderungen, unter anderem für IRIS². Die im Forum genannten Finanzierungsbeträge und Umsetzungsschritte sind dabei nicht als geprüfte Unternehmensangaben zu behandeln.

Ein weiterer Vorbehalt betrifft die Haltbarkeit des Nachrichtenimpulses. Sollten die Starlink-Einschränkungen entfallen, könnte ein Teil der kurzfristigen Wechselhoffnung verblassen. Politische Uneinigkeit in Europa gilt ebenfalls als mögliches Hindernis. Die Kursdaten zeigen bereits erhebliche Schwankungen: Trotz des kräftigen Wochengewinns verlor die Aktie am 15. Oktober 7,86 Prozent. Das zuletzt 2,3-fache relative Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt unterstreicht das erhöhte Interesse, belegt aber keinen dauerhaften Stimmungswechsel.

In der kommenden Woche stehen deshalb belastbare Aussagen zu zusätzlichen europäischen Kapazitäten, möglichen Aufträgen und deren Finanzierung im Fokus. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 1,858 Euro den nächsten Widerstand. Auf der Unterseite ist das Wochentief bei 1,3555 Euro die relevante Unterstützung. Entscheidend bleibt, ob auf die geopolitische Aufmerksamkeit konkrete geschäftliche Fortschritte folgen.

Eutelsat Communications Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +27,5 % Wochenhoch / Wochentief 1,858000€ / 1,355500€ KGV (Vorjahr) -1,96 Marktkapitalisierung 2,10 Mrd.EUR

Stand: 18.10.2026, 10:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,858000€ und das Wochentief bei 1,355500€ die zunächst wichtigsten Marken.