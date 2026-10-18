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    Nvidia, Sandisk, Micron – Rekord-Korrektur

    Der KI-Trade erlebt einen massiven Rückschlag: Morgan Stanleys Aktienkorb „AI Tech Beneficiaries“ verlor innerhalb einer Woche rund 16,5 Prozent– der stärkste Wochenverlust in der berechneten Historie seit 2020. Der Einbruch trifft einen Korb, der zuvor über Jahre kräftig gestiegen war und dessen Rally sich zuletzt deutlich beschleunigt hatte.

    Der Kurssturz passt zur wachsenden Skepsis gegenüber den Bewertungen der KI-Gewinner. Hohe Investitionen müssen sich künftig in ausreichenden Erträgen niederschlagen, während teure Finanzierung und nachlassendes Wachstumstempo den Spielraum für Enttäuschungen verkleinern.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Nvidia, Sandisk, Micron – Rekord-Korrektur Der KI-Trade erlebt einen massiven Rückschlag: Morgan Stanleys Aktienkorb „AI Tech Beneficiaries“ verlor innerhalb einer Woche rund 16,5 Prozent– der stärkste Wochenverlust in der berechneten Historie seit 2020. Der Einbruch trifft einen Korb, der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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