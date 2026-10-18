Nvidia, Sandisk, Micron – Rekord-Korrektur

Der KI-Trade erlebt einen massiven Rückschlag: Morgan Stanleys Aktienkorb „AI Tech Beneficiaries“ verlor innerhalb einer Woche rund 16,5 Prozent– der stärkste Wochenverlust in der berechneten Historie seit 2020. Der Einbruch trifft einen Korb, der zuvor über Jahre kräftig gestiegen war und dessen Rally sich zuletzt deutlich beschleunigt hatte.

Der Kurssturz passt zur wachsenden Skepsis gegenüber den Bewertungen der KI-Gewinner. Hohe Investitionen müssen sich künftig in ausreichenden Erträgen niederschlagen, während teure Finanzierung und nachlassendes Wachstumstempo den Spielraum für Enttäuschungen verkleinern.