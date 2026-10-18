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    Könnte fatale Folgen haben

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    Silberpreis-Prognose: Silber testet Wendemarke – ist die Rallye noch zu retten?

    Zuletzt hatte Silber dramatische Momente zu überstehen, drohte doch dem Edelmetall nichts anderes als ein weiterer Abverkauf. Obgleich Silber den Kopf aus der Schlinge zog, ist dieses Szenario noch nicht vom Tisch.

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    Könnte fatale Folgen haben - Silberpreis-Prognose: Silber testet Wendemarke – ist die Rallye noch zu retten?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung: Lage spitzt sich zu

    Die fundamentalen Belastungsfaktoren setzen Silber in diesen Tagen vehement zu und drücken den Preis mit Macht in Richtung der zentralen Unterstützung und damit potenziellen Wendemarke 54,5 US-Dollar. Gleichzeitig gelingt es dem Edelmetall nicht, für temporäre Entlastung zu sorgen. Die 60 US-Dollar stellen für den Silberpreis aktuell eine unüberwindbare Hürde. Die Lage ist kritisch und weist zudem Parallelen zur Lage bei Gold auf. Der Goldpreis ist ebenfalls zwischen der zentralen Unterstützung und dem vermeintlich rettenden Ufer gefangen.

    Silber: Anleiherenditen und US-Dollar sind Chance und Risiko zugleich

    Die hohen Anleiherenditen und der starke US-Dollar üben massiven Druck auf den Silberpreis aus. Das große Risiko für Silber und die anderen Edelmetalle besteht darin, dass sich der Höhenflug der Anleiherenditen fortsetzt und der US-Dollar seine Stärke weiter ausbaut. Doch genau darin liegt auch die große Chance. Zuletzt schwächelten unter anderem die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen und kamen von 5,35 Prozent auf unter 5,10 Prozent zurück. Ein ähnliches Bild bietet sich bei den 2-jährigen US-Staatsanleihen. Hier kamen die Renditen von knapp 5 Prozent auf 4,7 Prozent zurück. 

    Diese Entwicklung ging auch nicht spurlos am US-Dollar vorüber. Der wichtige US-Dollar-Index drehte im Bereich von 103 Punkten nach unten ab und testet nun sein ehemaliges Ausbruchsniveau von 101,8 Punkten. Sollte es darunter gehen, wäre das für den US-Dollar-Index ein starkes Warnsignal – die Edelmetalle würden hingegen aufatmen. 

    Wichtige Silber-Ratios im Blick

    Um die Situation bei Silber einzuordnen, bietet sich ein Blick auf wichtige Ratios an. Silber notiert aktuell bei 57 US-Dollar und Kupfer bei 6,53 US-Dollar. Die aktuelle Silber-Kupfer-Ratio beträgt somit etwa 8,7. Zur Einordnung: In den letzten Jahren bewegte sich die Ratio in einer Spanne von 5 bis 10. Betrachtet man jedoch nur die letzten Wochen, dann ist festzustellen, dass die Ratio seit Mitte August deutlich zurückkommt. Kupfer hat im Vergleich zu Silber aktuell die besseren Karten. Zudem hat Kupfer unverändert die Chance, eine Rallye loszutreten. 

    Blicken wir auf die Gold-Silber-Ratio. Der langfristig relevante Durchschnittswert der Gold-Silber-Ratio liegt bei etwa 60. Aktuell notiert die Ratio bei etwas über 73. Zuletzt legte die Ratio deutlich zu. Anders ausgedrückt: Im Vergleich zu Gold gerät Silber immer stärker ins Hintertreffen. 

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    Fazit: Für Silber darf es nicht unter die 54,5 US-Dollar gehen

    Der Rücksetzer unter die der 60 US-Dollar hat die Lage für Silber dramatisch verschlechtert. Die 54,5 US-Dollar stehen seitdem unter Druck. Bislang konnte Silber einen nachhaltigen Bruch der eminent wichtigen Marke verhindern. Das sollte tunlichst auch so bleiben, anderenfalls würden die 50 US-Dollar als potenzielles Bewegungsziel aktiviert werden. Und spätestens bei Silberpreisen unterhalb von 50 US-Dollar könnte es brenzlig werden. 

    Aber noch hat Silber die Chance, das Blatt in letzter Sekunde zu wenden und die Rallye zu retten. Unterstützung könnte unter anderem durch eine fortschreitende Korrektur des US-Dollars kommen. Eine potenzielle Trendwende würde durch einen Vorstoß des Silberpreises über die 60 US-Dollar Fahrt aufnehmen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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