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    Chartanalyse

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    Corning-Aktie unter Druck: Wichtige Unterstützung auf dem Prüfstand

    Nach einer rasanten Rally steht die Corning-Aktie unter Druck: Fast die Hälfte des Börsenwerts seit dem Hoch ist verloren, die 200-Tage-Linie klar unterschritten. Nun rücken wichtige Unterstützungen in den Fokus – und die Frage, ob der Kurs dort Halt findet.

    Chartanalyse - Corning-Aktie unter Druck: Wichtige Unterstützung auf dem Prüfstand
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Corning-Aktie: Aufwärtstrend mit scharfer Korrektur

    Die Corning-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren einen ausgeprägten Aufwärtstrend durchlaufen. Vom Dreijahrestief bei 24,95 am 24. Oktober 2023 stieg der Kurs zunächst schrittweise, ab Sommer 2025 deutlich beschleunigt. Am 30. Juni 2026 erreichte er mit 223,55 das Dreijahreshoch. Anschließend folgte ein scharfer Rückschlag bis auf 108,40 Ende Juli. Die zwischenzeitliche Erholung brachte keine nachhaltige Trendwende: Seit dem Oktoberhoch bei 150,08 dominieren erneut fallende Kurse.

    Aktueller Kurs deutlich unter dem Hoch

    Am 16. Oktober 2026 schloss die Corning-Aktie bei 117,46. Damit liegt sie rund 47,5 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch, zugleich aber noch 370,8 Prozent über dem Dreijahrestief. Der langfristige Wertzuwachs bleibt somit erheblich. Kurzfristig zeigt der Rückgang unter die mehrfach verteidigte Septemberzone um 124,40 jedoch eine Verschlechterung des Chartbilds.

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    200-Tage-Linie signalisiert Schwäche

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 133,89. Der aktuelle Schlusskurs unterschreitet diese 200-Tage-Linie um rund 12,3 Prozent. Das spricht für eine angeschlagene längerfristige Trendstruktur. Eine Rückkehr über den Durchschnitt wäre ein erster Schritt zur Stabilisierung, würde allein aber noch keine nachhaltige Aufwärtsbewegung bestätigen.

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    Diese Unterstützungen und Widerstände zählen

    Unmittelbar im Fokus steht die Unterstützungszone um 117,00 bis 117,62 aus März und Juli. Darunter rückt der Bereich zwischen 108,40 und 110,14 in den Blick. Auf der Oberseite bildet die gebrochene Zone um 124,40 einen ersten Widerstand. Weitere Hürden liegen an der 200-Tage-Linie sowie zwischen 145,84 und 150,08. Erst oberhalb dieser Erholungshochs würde sich das Chartbild deutlicher aufhellen.

    Die Aktie von Corning erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 63,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei 29,25 %, über 10 Jahre bei 18,48 %.

    Corning

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    ISIN:US2193501051WKN:850808Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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