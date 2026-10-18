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    Vonovia als Caritas Berlins

    Der Aktienkurs der Vonovia kennt nur die Richtung nach unten. Am Berliner Wohnungsmarkt ist der Sozialismus nicht erst seit September angekommen. Mietern nützt all dies wenig – im Gegenteil.

    Das entscheidende Thema bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin war bekanntlich die Wohnungsfrage. Die linksradikale Partei die Linke suggeriert, dass die Mieten in Berlin zu hoch seien und hat als Feind all jene auserkoren, die in Berlin Wohnraum zur Verfügung stellen. Die Konzerne Vonovia respektive Deutsche Wohnen sind angesichts ihres Immobilienportfolios eng mit der Stadt Berlin verknüpft. Historisch hatte Berlin einen deutschlandweit einzigartig hohen, prozentualen Anteil an genossenschaftlichen Immobilien und staatlichen Wohnungsbau. Im Zuge des Bankenskandals in Berlin der neunziger und zweitausender Jahre privatisierte die Stadt ihren damaligen Wohnungsbestand. Dabei muss man wissen, dass zur Zeit der Privatisierung Anfang der zweitausender Jahre Berlin längst nicht die Attraktivität besaß, die die Stadt vor allem bis zum Jahr 2020, beginnend im Jahr 2010, ausstrahlte.

    Berlin war geprägt von Wegzug und ebenso wie andere große Städte im Osten Deutschlands wie Leipzig und Dresden mit Mietermangel geprägt. In Stadtteilen wie Friedrichshain, Prenzlauer Berg oder Kreuzberg konnten sich Mieter mitunter ihre Wohnung frei aussuchen zu niedrigen Mieten. Dass die Mieten in Berlin ungeachtet der Argumentation der Linkspartei nach wie vor im Mittel keinesfalls überhöht sind, zeigen internationale Vergleiche, die Kaufkraft und Einkommensfragen berücksichtigen. Der Vorwurf der Profitmaximierung und des Wohlergehens von Konzernen Vonovia steht diametral der Entwicklung des Aktienkurses in den vergangenen Jahren entgegen, der sowohl bei Vonovia als auch Deutsche Wohnen nur den Weg in Richtung Süden kennt.

    Der Aktienkurs als Warnsignal für Investoren

    Die Aktie von Vonovia wird gegenwärtig sogar mit einem hohen, zweistelligen (60 prozentigem) Abschlag zum Buchwert gehandelt, was nichts anderes bedeutet, als dass der Kapitalmarkt erhebliche Risiken politischer Art für Vonovia in den Kurs eingearbeitet hat. Man könnte formulieren, dass der gewollte Sozialismus in Berlin für Investoren nichts anderes als eine rote Flagge darstellt und sich dies kumuliert eben in den Aktien von Vonovia und Deutsche Wohnen. Das als Zweitrundeneffekt internationaler Investoren, die Stadt Berlin meiden dürften und die Pläne der Linken und auch jene von SPD und Grüne Investoren vertreiben, ist in Berlin jetzt schon zu spüren, denn anders als europäische Großstädte wie Paris, Madrid, London oder Lissabon ist Berlin weder für große DAX-Konzerne noch für die Startup-Szene von übergeordneter Bedeutung.

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    Daniel Saurenz
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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