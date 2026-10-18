Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 42/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Armin Weigel - dpa
Insiderkäufe vom 12.10.26 bis 18.10.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|546,09 Tsd.€
|5,20 Tsd. Stk.
|1
|244,95 Tsd.€
|35,50 Tsd. Stk.
|1
|104,80 Tsd.€
|2,00 Tsd. Stk.
|5
|17,62 Tsd.€
|2,05 Tsd. Stk.
Insiderverkäufe vom 12.10.26 bis 18.10.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|244,95 Tsd.€
|35,50 Tsd. Stk.
|1
|28,10 Tsd.€
|33,86 Tsd. Stk.
KRONES
Wochenperformance: +6,46 %
Wochenperformance: +6,46 %
Platz 1
HOEVELRAT Holding
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 2
ASTA Energy Solutions
Wochenperformance: -8,87 %
Wochenperformance: -8,87 %
Platz 3
SPOBAG
Wochenperformance: +29,50 %
Wochenperformance: +29,50 %
Platz 4
ProCredit Holding & Co.KGaA
Wochenperformance: +2,11 %
Wochenperformance: +2,11 %
Platz 5
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