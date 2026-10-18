Nike (B) startet durch: Diese Entwicklung treibt die Aktie an

Das stärkste Argument der optimistischen Stimmen ist die Aussicht auf eine Erholung der Ertragskraft durch die strategische Neuausrichtung unter Elliott Hill. Sie betrachten Nike als angeschlagenen Markenanbieter mit Reparaturpotenzial, nicht als dauerhaft beschädigtes Geschäftsmodell. Wiederholt wird auf die aus Sicht dieser Anleger weiterhin große Bedeutung der Marke im Sport- und Freizeitbereich verwiesen. Gerade die Präsenz im Alltag gilt ihnen als Stärke: Eine Konzentration allein auf Leistungssport würde nach dieser Lesart wichtige Kundengruppen ausblenden.

Die Nike-(B)-Aktie hat mit einem Wochenplus von 6,3 Prozent die Debatte über eine mögliche Trendwende belebt. Auf wallstreetONLINE traf die Hoffnung auf einen erfolgreichen Konzernumbau auf Zweifel an Vertrieb, Wettbewerbsposition und Bewertung. 46 relevante Beiträge von 13 Nutzern an sechs Tagen zeigen das Interesse. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die Erholung bereits Vertrauen in eine operative Wende rechtfertigt – oder den Problemen vorauseilt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein Teil der Community verweist zudem auf fortbestehende Gewinne und Dividenden als möglichen Rückhalt während des Umbaus. Diese Angaben sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt. Der positive Kern bleibt eine Erwartung: Gelingt es Nike, Vertrieb und Sortiment überzeugender auszurichten, könnten künftig höhere Gewinne den heutigen Kurs rechtfertigen. Ob und wann das gelingt, ist offen.

Die skeptische Seite argumentiert konkreter mit möglichen operativen Belastungen. Mehrfach genannt werden eine aus Sicht der Verfasser fehlgeleitete Direktvertriebsstrategie, Schwäche in China und Konkurrenz durch Marken wie On, Hoka oder Adidas. Hinzu kommen Befürchtungen, dass Überbestände und Rabatte die Margen belasten. Auch dies sind Einschätzungen der Community, keine hier verifizierten Geschäftsdaten. Sie erklären aber, weshalb einige Anleger trotz des Kursanstiegs einen größeren Bewertungspuffer verlangen. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 27,92 macht die Aktie jedenfalls nicht allein wegen ihres niedrigeren Kursniveaus zum offensichtlichen Schnäppchen.

Analystenurteile bleiben umstritten

Breiten Raum nahm der Umgang mit Bankanalysen ein. Einer im Forum gemeldeten, hier nicht bestätigten Hochstufung durch HSBC standen Diskussionen über pessimistische Kursziele gegenüber. Viele Beteiligte halten solche Ziele für wenig belastbar; andere sehen in den Empfehlungen zumindest einen Stimmungsindikator. Daneben entzündete sich Streit an Nikes Markenkommunikation. Während einzelne Beiträge darin eine Ursache verlorener Kunden vermuten, halten andere Vertrieb und Produktangebot für entscheidender. Belastbare Nachweise für einen wesentlichen Umsatzschaden durch politische Positionierungen liefern die Beiträge nicht.

In der kommenden Woche stehen damit vor allem die Kursmarken im Blick: Das Wochenhoch bei 33,62 Euro bildet den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 30,74 Euro die Unterstützung. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 1,0-Fachen des Wochenschnitts; eine außergewöhnliche Volumenbegleitung ist daraus nicht erkennbar. Für die weitere Turnaround-Debatte wären belastbare Hinweise zu Vertrieb, China-Geschäft und Margen wichtiger als neue Kursziele. Konkrete Unternehmenstermine sind in den vorliegenden Angaben für die kommende Woche nicht ausgewiesen.

Nike (B) Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +6,3 % Wochenhoch / Wochentief 33,62€ / 30,74€ KGV (Vorjahr) 27,92 Marktkapitalisierung 39,76 Mrd.EUR

Stand: 18.10.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 33,62€ und das Wochentief bei 30,74€ die zunächst wichtigsten Marken.